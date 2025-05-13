شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه عن مدينة الخانكة اليوم وغدا لمدة 7 ساعات.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع مياه الشرب عن مدينة الخانكة وقرية أبو زعبل والجبل الأصفر، لمدة 7 ساعات، وذلك اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، ويوم غدٍ الأربعاء 14 مايو 2025، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة فجرًا.

واوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع يأتي بسبب أعمال تكريك المأخذ الرئيسي المغذي لمحطة مياه الشرب بالخانكة، حيث إن هذا الإجراء يأتي في إطار أعمال الصيانة وتحسين كفاءة التشغيل وضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما توفر سيارات مياه صالحة للشرب يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.