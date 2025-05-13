شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: صندوق التدريب أنفق 85 مليون جنيه من أول يوليو 2024 وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ، أن ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ، منذ أول يوليو 2024، وحتى أول مايو 2025 الجارى، بلغ 85 مليونًا و745 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ما أنفقه "الصندوق" منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن 319 مليونًا و680 ألف جنيه، وذلك على دعم منظومة التدريب المهني.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير جبران ،مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، المنعقد اليوم بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الوزير جبران استمرار دور هذا "الصندوق" في دعم وتمويل كافة الأنشطة ذات العلاقة بعملية التدريب المهني ، وإنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة،وجديدة بالتعاون مع كافة الشركاء.

وأوضح تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة ، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ،بتطوير منظومة التدريب المهني ، وتنمية مهارات ، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، وتقديم المنح المجانية في سبيل تحقيق ذلك، هذا وقد ناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل الصندوق.