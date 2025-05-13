شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انعقاد جلسات مؤتمر الفاو لدعم استراتيجية الصحة النباتية فى منطقة الشرق الأدنى والان مع تفاصيل الخبر

شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات اليوم الثاني للجلسات الوزارية المعنية بدعم استراتيجية الصحة النباتية لمنطقة الشرق الأدنى، بالمؤتمر الذى يعقد حاليا بمدينة بارى الإيطالية، حيث تم عقد الجلسة الخاصة بالاتفاق على الخطوات التنفيذية وآلية التعاون بين دول الإقليم لتنفيذ تلك الاستراتيجية.

وجاءت تلك الجلسة بمشاركة عدد من وزراء الزراعة والأمن الغذائي من دول اقليم الشرق الادني، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، لتبادل الرؤى والخبرات في هذا الأمر.

وتناولت الجلسة الخطة المقترحة من منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ومداخلات الدول الاعضاء لحماية دول الإقليم من الضرر الكبير الذي تسببته الأمراض والآفات العابرة للحدود، والتي يأتي من أهمها بكتريا الزيليلا التي تؤدي لخسائر اقتصادية تتخطى نحو 20 مليار دولار على مستوى العالم.

وتعد مصر من الدول التي قامت باجراءات استباقية، ساهمت في تجنب مصر حتى تاريخه من خطر الاصابة بتلك الآفة وغيرها من الحشرات الممنوع دخولها الى مصر مع المنتجات الزراعية المستوردة من خارج البلاد.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر تنظمه منظمة الاغذية والزراعة الفاو بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط سيام، وذلك في اطار التعاون مع دول اقليم الشرق الادني، كما يرافق وزير الزراعة خلال الإجتماعات الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.