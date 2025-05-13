شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 7 درجات.. تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس بنهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث متوقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة .

ووفقا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع اعتباراً من الجمعة 16 مايو، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على اغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (7:5) درجة لتكون درجات الحرارة على

- السواحل الشمالية (26: 36)

- القاهرة الكبرى ( 38:36)

- شمال الصعيد ( 41:38)

ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء .

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.



