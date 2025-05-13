شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة مرسال الخيرية عضو التحالف الوطنى تكرم أطقم التمريض بمناسبة اليوم العالمى والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت مؤسسة مرسال الخيرية - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي - أمس الأحد 12 مايو باليوم العالمي للتمريض، وذلك بتنظيم احتفالية لتكريم 91 ممرضًا وممرضة من العاملين في منشآتها الطبية والمتميزين بالكفاءة والخبرة، حيث تم توزيع شهادات تقدير ومكافآت تقديرًا لجهودهم الدؤوبة في خدمة المرضى المستفيدين من خدمات المؤسسة.

أُقيمت الاحتفالية بمقر مستشفى مرسال للأطفال بالمعادي، وحضرها عدد من أطقم التمريض العاملين بالمؤسسة إلى جانب مسؤولي القطاع الطبي، وشملت الفعالية تكريم الممرضين والممرضات الذين أبدوا التزامًا ومهارة عالية في تقديم الرعاية الصحية، مما يعكس دورهم الحيوي في دعم رسالة المؤسسة.

وفي كلمة لها خلال الحفل، أشادت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، بالدور الإنساني لأطقم التمريض، قائلة: "أطقم التمريض هم أبطال الرعاية الصحية، يقدمون الدعم للمرضى بكفاءة وتفانٍ، وجهودهم تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهدافنا الإنسانية." مؤكدة على أهمية تكريمهم في يومهم العالمي تقديرًا لعطائهم المستمر ودورهم المحوري في رحلة علاج المريض.

يأتي هذا التكريم في سياق احتفاء العالم بتاريخ 12 مايو من كل عام بـاليوم العالمي للتمريض، والذي أقره المجلس الدولي للممرضات عام 1965، ويصادف ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل، مؤسِّسة التمريض الحديث، وقد اختار المجلس الدولي للممرضات (ICN) هذا العام شعار “كوادرنا التمريضية.. مستقبلنا: رعاية الكوادر التمريضية تعزز الاقتصادات”، ويسلط هذا اليوم الضوء على مساهماتهم في تقديم الرعاية وتحسين جودة الحياة للمرضى.

ويعكس هذا التكريم التزام مؤسسة مرسال الخيرية بتعزيز مكانة العاملين في المجال الطبي، مؤكدًا على أهمية دعم أطقم التمريض وتثمين دورهم الأساسي في خدمة المجتمع وتحقيق رؤية المؤسسة الإنسانية.