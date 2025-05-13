شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: جامعة برج العرب التكنولوجية توقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة برج العرب التكنولوجية برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، فعاليات المنتدى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية تحت عنوان: "نحو رؤى مستقبلية للسياحة التعليمية، وتدويل قطاع الرعاية الصحية التكنولوجي" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي".

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من قيادات القطاع الصحي المصري ورؤساء جامعات عربية وافريقية وسفراء دول عربية، ممثلي الوزارات والنقابات العامة والتطبيقية والهيئات الدولية المعنية باعتماد التعليم التكنولوجي وشركاء القطاعين الخاص والعام، عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم الصحية التطبيقية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الصحية والتعليم التكنولوجي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن هذا الملتقى يمثل نموذجًا للتفاعل الحقيقي للجامعات التكنولوجية مع قضايا المجتمع ومتطلبات التنمية، وكذلك التأكيد على أهمية التكامل بين التعليم التطبيقي وسوق العمل.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد مرسي الجوهري، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث العلمي الهام، مؤكدًا أن الملتقى يمثل نقطة فارقة في خطوات جامعة برج العرب التكنولوجية، وكذلك يعد منصة رائدة لتبادل الرؤى والخبرات بين المؤسسات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتعزيز دورها كمحور رئيسي في تطوير التعليم التكنولوجي الصحي في مصر والمنطقة.

وأضاف الدكتور أحمد الجوهري، مستشار وزير الصحة والسكان للتطوير المهني المستمر، أن هذا الملتقى يعد خطوة على الطريق الصحيح لتطوير منظومة التعليم الصحي التطبيقي لأنه يجمع بين كل من متخذي القرار في كافة القطاعات المعنية بهذا الملف، مؤكدًا أهمية التكامل بين وزارة الصحة والسكان متمثلة في المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية متمثلة في كليات العلوم الصحية التطبيقية.

وأشارت الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كلية العلوم الصحية التطبيقية والمدير التنفيذي للملتقي، إلى أن هذا الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم الصحي التطبيقي في مصر، وتحقيق رؤية الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي، وأن الملتقى يتيح الفرصة لمناقشة التحديات ووضع رؤى مشتركة لتطوير البرامج الأكاديمية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبما يسهم في إعداد كوادر صحية قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وقد ناقش الملتقى عدة محاور رئيسية شملت التدويل الأكاديمي، وسبل تعزيز السياحة التعليمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات الرعاية الصحية التطبيقية، وتم عرض تجارب عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية في هذا الإطار.

كما شهد الملتقي عددًا من الجلسات التفاعلية والحوارية، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "الوظائف الصحية المساعدة، الشريك الاستراتيجي لمستقبل القطاع الصحي المصري"، والجلسة الثانية بعنوان "تدويل التعليم الصحي التكنولوجي نحو بناء تحالفات استراتيجية"، والجلسة الثالثة بعنوان "من التحديات إلى الفرص وربط خريج تكنولوجيا العلوم الصحية بسوق العمل".

كما شهد الملتقى توقيع عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جامعة برج العرب التكنولوجية وعدد من الجامعات العربية والإفريقية، في خطوة عملية نحو بناء تحالفات استراتيجية في مجال التعليم الصحي التكنولوجي، وقد تم التوقيع مع جامعة بنغازي – ليبيا، وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة – الأردن، جامعة سيفاكو ماكغاثو للعلوم الصحية – جنوب أفريقيا، جامعة عجلون الوطنية – الأردن (أونلاين)، وجامعة المنارة – العراق (أونلاين).

على هامش الملتقى، تم تنظيم معرض للأبحاث والمشروعات التطبيقية، قدمت خلاله الجامعات التكنولوجية المصرية، أبرز مشروعاتها الابتكارية في مجال العلوم الصحية التطبيقية.

كما تم تكريم الطلاب المتفوقين من الجامعات المشاركة في الملتقى وكذلك تكريم الفرق لفوزهم في المسابقات التي تم تنظيمها، وتم منح الفرق والطلاب الفائزة جوائز مالية.

وخلص المؤتمر إلى عدة توصيات أبرزها، تفعيل دور كليات العلوم الصحية في إعادة هيكلة المنظومة الصحية في مصر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، إنشاء شبكة إقليمية وعربية من المؤسسات الأكاديمية لتبادل الخبرات وتعزيز السياحة التعليمية، ودعم الشراكات الأكاديمية الإقليمية والدولية من خلال برامج أكاديمية مشتركة، وإطلاق مبادرة لتأسيس اتحاد عربي إفريقي في تكنولوجيا العلوم الصحية لتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وكذلك تشكيل لجنة وطنية دائمة لربط مخرجات كليات العلوم الصحية التطبيقية باحتياجات سوق العمل الفعلي، دعم مبادرات إنشاء مناطق تقنية تطبيقية مثل "Science Valley" بالتعاون مع قطاعات الصناعة والابتكار.