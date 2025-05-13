شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: 82 مليون جنيه إعانات من صندوق الطوارئ لـ41 منشأة منذ يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، أن ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة ، خلال الفترة من أول يوليو 2024، وحتى أول مايو 2025 ، بلغ 82 مليون جنيه ،استفاد منها 10 آلاف و660 عاملًا في 41 منشأة ، ليصل إجمال ما أنفقه "الصندوق " منذ تأسيسه عام 2002 ، وحتى الآن، 2 مليار و307 ملايين و100 ألف جنيه، استفاد منها 429 ألفًا و301 عامل، فى 3991 منشأة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير جبران، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، المنعقد بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الوزير إن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستمرار هذا "الصندوق" في دوره كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية في تقديم الحماية الاجتماعية للعمال ، ودفع إعانات أجور للعمال الذين تتعرض منشآتهم لبعض التحديات ،حتى تعود فيها عجلات الإنتاج للدوران وبكامل طاقاتها ، موضحا أن الحد الأدنى لإعانات أجور العمال المستفيدين من هذا "الصندوق"، ارتفع من 600 إلى 1500 جنيه، بتوجيه مباشر من السيد الرئيس السيسي.

هذا وقد ناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل ونشاط "الصندوق".