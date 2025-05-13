شكرا لقرائتكم خبر عن دولتان عربيتان تطلبان عمالة مصرية للعمل فى مجالات المقاولات والزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، جهودها لتوفير فرص عمل في الخارج أمام الكوادر المصرية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، حيث أعلنت الوزارة عن تفاصيل طلبيتين لاستقدام عمالة مصرية للعمل بدولتى: المملكة العربية السعودية، والأردن.



(1) السعودية:

تتلقى وزارة العمل طلبات التقديم على 30 فرصة عمل لكوادر مصرية، للعمل فى المملكة العربية السعودية، في شركة للمقاولات العامة، وذلك على مهن مختلفة ، وذلك براتب شهري يتراوح بين 3000 و 6500 ريال سعودي كل شهر، أي ما يعادل 87.490 ألف جنيه مصرى شهريا.

• الفرص عبارة عن:

1- عدد 6 حدادين -برادين – لحامين، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في مجال الأمن الصناعي خبرة 7سنوات.

2- عدد 1 مشرف عام ميكانيكا، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في مجال الأمن الصناعي - خبرة 12 سنة.

3- عدد 1 مشرف عام تركيبات / إنذار حريق، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب على إنذار الحريق والكاميرات -خبرة 12 سنة ، و 3 فني تركيبات كهربائية وشبكات، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في الأمن الصناعي - خبرة 7 سنوات.

4- عدد 3 فني تركيبات صاج، وفني تبريد ، على أن يكون حاصل على شهادة فنية - خبرة في التركيب والصيانة.

5- عدد 3 سباك أعمال صحية، خبرة في تركيب الأنابيب والصرف الصحي.

6- عدد 5 نجارين مسلح، خبرة في التشكيل الخرساني والنجارة والانشائية.

7- عدد 3 حدادين مسلح، خبرة في أعمال الحدادة الإنشائية.

8- عدد 5 عمالة عادية، شرط لياقة بدنية، والقدرة على العمل تحت ضغط.



* شروط ومميزات الفرص هي:

- إجازة سنوية مدفوعة الأجر 30 يوم.

- تذكرة طيران، ذهاب وعودة.

- تتحمل الشركة كل مصاريف إصدار الإقامة والتجديد. - توجد مكافآت سنوية، ومكافأة حسن أداء، طبقا لسياسة الشركة.

- تطبق سياسة حوافز الشركة.

- إضافي عن كل ساعة عمل فوق مدة العمل الرسمية.

- عقد عمل موثق في منصة قوى.

- تأمين طبي شامل.

- مكافأة نهاية الخدمة طبقا لقانون العمل السعودي.

علما بأن التقديم على فرص العمل، بدأ من الإثنين الموافق 12 مايو 2025 ومن المقرر أن يستمر لمدة 4 أيام، والتقديم طبقا للشروط بإرسال المستندات على البريد الالكتروني التالي : [email protected]

(2) الأردن:

وفى الوقت نفسه أعلنت وزارة العمل توفير 45 فرصة عمل جديدة للعمالة المصرية في شركات كبرى بالمملكة الأردنية الهاشمية، تشمل عدة مجالات متنوعة، من بينها: النشاط الزراعي، الصناعات الغذائية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، قطاع التصدير.

وأوضحت وزارة العمل، أن الراتب الشهري يبدأ من 290 حتى 500 دينار أردني، حسب طبيعة العمل.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة، هى:

1- عدد 15 عامل زراعة نخيل.

2- عدد 8 عمال زراعة ورعاية نخيل.

3- عدد 4 عمال تربية مواشي.

4- عدد 4 عمال إنتاج سجاد.

5- عدد 3 عمال رخام.

6- عدد 2 عمال إنتاج ألبان.

7- عدد 2 عمال إنتاج بلاستيك.

8- عدد 1 نجار أثاث.

9- عدد 1 عامل إنتاج غذائي.

10- عدد 1 حداد.

11-عدد 4 ترزي حريمي.

ولفتت إلى أن التقديم قد بدأ من أمس الإثنين ومن المقرر أن يستمر لمدة 5 أيام فقط، عبر الرابط التالي، ووفقًا للشروط المرفقة على الموقع :https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index .