وزارة التضامن تنفذ مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة

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القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا "مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة" الدورة الثانية لتدريب المدربين ToT بالتعاون مع مركز تطوير التعليم بجامعة الوادي الجديد وكلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي

واستهدف التدريب الذى شاركت به 60 متدربة من ميسرات حضانات الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظات المستهدفة بالمشروع وهى "الجيزة والفيوم والإسكندرية وأسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والقليوبية" إعداد كوادر مدربة ومؤهلة يقمن لاحقاً بتدريب ميسرات الحضانات ميدانيا ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى بالشراكة مع الحكومة اليابانية لتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة.

وقالت منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية للأسرة والمرأة أن تدريب وتأهيل ميسرات الحضانات يستهدف إعداد كوادر للتطوير تعمل على تقديم خدمة متميزة لتنمية مهارات وقدرات الأطفال، حيث تعد هذه المرحلة الأساس فى تكوين الشخصية.

وأشادت بالتعاون المثمر مع هيئة "جايكا"، موضحة أن تنفيذ برنامج تحسين جودة الطفولة المبكرة يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للشراكة المصرية اليابانية للتعليم ويتسق مع منهجية وزارة التضامن الاجتماعي فى تطوير خدمات مرحلة الطفولة المبكرة كأحد أولويات العمل ايماناً بأهمية الاستثمار فى العنصر البشري ومن خلال تطبيق نظام التعليم الياباني وأساليب التعلم من خلال اللعب، فضلا عن التركيز على تعزيز القدرات البشرية والمهنية للقائمين على الحضانات الأكثر احتياجا.

ومن جانبها، أكدت ناعومي ماتسوموتو الخبيرة اليابانية والمستشار الرئيسي للمشروع، أن المشروع يعمل على رفع كفاءة العاملين بالحضانات وأن مهنة الميسرة لها قيمة كبيرة في تشكيل وعي أجيال جديدة منذ سن مبكرة يمتد تأثيرها لسنوات عمر الطفل مما يجعل تدريبهم وبناء قدراتهم له أثر إيجابي في جودة الخدمات المقدمة داخل الحضانات.

وأوضحت الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل أن الاستثمار في بناء قدرات الميسرات يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق بيئة طفولة متطورة، حيث تكوين كوادر تدريبية مؤهلة قادرة على نقل الخبرات والمعارف للميدان وبناء جيل جديد من الميسرات يمتلكن أدوات التربية الحديثة ويواكبن التطورات العالمية.

ويستهدف برنامج تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة الذى ينفذ من هيئة الجايكا بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى عدد من المخرجات طوال مرحلته الثانية من عام 2022 وحتى عام 2026 عدد من المخرجات لتنمية المورد البشري ووضع نظام مؤسسي للمتابعة والرصد ورفع وعي أولياء الأمور في موضوعات التعلم من خلال اللعب والتربية الايجابية والتغذية السليمة للطفل والدمج داخل الحضانات.