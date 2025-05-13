شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل 20 قطارا إضافيا خلال فترة عيد الأضحى 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالثلاثاء، 13 مايو 2025 01:28 م
تشغل هيئة السكة الحديد خلال فترة عيد الأضحى 2025 20 قطار إضافى بالإضافة إلى القطارات العادية التي تعمل بشكل يومى، وحصل الخليج 365 على مواعيد القطارات الإضافية والتي تبدأ من 1- 6 – 2025 القادم.
تشغيل قطاري تالجو 2041/2040 بين القاهرة وأسوان وبالعكس:
اعتباراً من يوم 2025/6/1 يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2040 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 2025/6/15 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 8:20 مساءً ويصل أسوان الساعة 8:10 صباحًا.
اعتباراً من يوم 2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2041 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16 فقط، يقوم من أسوان الساعة 4:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4:50 صباحًا.
كما سيتم تشغيل قطاري 1946/1947 ثانية فاخرة بين القاهرة/أسوان وبالعكس:
اعتباراً من يوم 2025/6/1 يتم تشغيل قطار خاص ثانية فاخرة رقم 1946 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 2025/6/15 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساءً ويصل أسوان الساعة 10:05 صباحًا بالتركيب "الجرار + عربة قوى + 4 عربات ثانية فاخرة أرقام 1، 2، 4، 3 + عربة ثانية مكيفة إسباني مطور بوفيه رقم 5 + 2 عربات ثانية فاخرة" أرقام (908، 709) بإجمالي عدد 10 عربات.
اعتباراً من يوم 2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص ثانية فاخرة رقم 1947 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16، يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا، بالتركيب الوارد به قطار 1946 أسوان أعلاه.
تشغيل قطاري 1942/1943 فرنساوى مطور بين القاهرة/الأقصر وبالعكس:
اعتباراً من يوم 2025/6/1 يتم تشغيل قطار خاص مكيف فرنساوى مطور رقم 1942 من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم 2025/6/15 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 10:30 مساءً ويصل الأقصر الساعة 8:55 صباحًا.
اعتباراً من يوم 2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص مكيف فرنساوى مطور رقم 1943 من الأقصر إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16 فقط، يقوم من الأقصر الساعة 11:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:15 صباحًا.
تشغيل قطاري 1939/1938 ثالثة مكيفة بين القاهرة/أسوان وبالعكس:
اعتباراً من ليلة 2025/6/1 يتم تشغيل قطار خاص ثالثة مكيفة رقم 1938 من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة 2025/6/15 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 12:35 صباحًا ويصل أسوان الساعة 12:30 ظهرًا وبالتركيب الآتي: الجرار + عربة قوى + 8 عربات ثالثة مكيفة) بإجمالي عدد 9 عربات.
اعتباراً من يوم 2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص ثالثة مكيفة رقم 1939 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16 فقط، يقوم من أسوان الساعة 9:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:25 صباحًا، بالتركيب الوارد به قطار 1938 أسوان أعلاه.
تشغيل قطاري 1936/1937 VIP بين الإسكندرية/أسوان وبالعكس:
يتم تشغيل قطار خاص VIP رقم 1936 من الإسكندرية إلى أسوان يوم 2025/6/3 فقط، يقوم من الإسكندرية الساعة 2:10 ظهرًا ويصل أسوان الساعة 5:15 صباحًا وبالتركيب الآتي: الجرار + عربة قوى + 4 عربات أولى مكيفة VIP أرقام 1، 2، 3، 4 + عربة ثانية مكيفة بوفيه VIP رقم 5 + 7 عربات ثانية مكيفة VIP أرقام 1، 7، 8، 9، 10، 11، 12 + قوى) بإجمالي عدد 14 عربة.
يتم تشغيل قطار خاص VIP رقم 1937 من أسوان إلى الإسكندرية يوم 2025/6/12 فقط، يقوم من أسوان الساعة 9:45 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 1:35 ظهرًا، وبالتركيب الوارد به قطار 1936 أسوان أعلاه.
ملحوظة: يتم تشغيل فوارغ قطاري 1937/1936 بين القاهرة والإسكندرية بمخاصيص للركاب وتطرح للجمهور في رحلتي الذهاب والعودة.
تشغيل قطارات 2253/2252 للاتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب عدد (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية)، يقوم قطار 2252 من القاهرة الساعة 5:00 مساءً يوم 2025/6/4 فقط ويصل أسوان الساعة 5:55 صباحًا، ويخصص بالكامل للاتحاد النوعي من القاهرة ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار 2253 يقوم من أسوان الساعة 6:20 مساءً يوم 2025/6/13 فقط إلى القاهرة ويصلها الساعة 7:35 صباحًا.
تشغيل قطارات 2255/2254 للاتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية)، يقوم قطار 2254 من القاهرة الساعة 6:10 مساءً يوم 2025/6/4 فقط ويصل أسوان الساعة 7:25 صباحًا، ويخصص بالكامل للاتحاد النوعي من القاهرة ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار 2255 يقوم من أسوان الساعة 5:40 مساءً يوم 2025/6/13 فقط إلى القاهرة ويصلها الساعة 7:25 صباحًا.
تشغيل قطارات 2245/2244، 2247/2246 للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية):
يقوم قطار 2244 من القاهرة الساعة 6:35 مساءً يوم 2025/6/4 فقط إلى أسوان ويصلها الساعة 7:00 صباحًا ويخصص بالكامل للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار 2245 يقوم من أسوان الساعة 6:20 مساءً يوم 2025/6/14 فقط إلى القاهرة ويصلها الساعة 7:25 صباحًا.
يقوم قطار 2246 من القاهرة الساعة 7:35 مساءً يوم 2025/6/4 فقط ويصل أسوان الساعة 8:35 صباحًا ويخصص بالكامل للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار 2247 يقوم من أسوان الساعة 5:40 مساءً يوم 2025/6/14 فقط إلى القاهرة ويصلها الساعة 7:15 صباحًا.
تشغيل قطاري 2251/2250 لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس بتركيب (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية:
يقوم قطار 2250 من الإسكندرية الساعة 3:20 ظهرًا يوم 2025/6/4 فقط ويصل أسوان الساعة 7:45 صباحًا ويخصص بالكامل لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار 2251 يقوم من أسوان الساعة 9:50 مساءً يوم 2025/6/13 إلى الإسكندرية ويصلها الساعة 2:05 ظهرًا.
ملحوظة: يتم تشغيل فوارغ قطاري 2249/2248 من القاهرة والإسكندرية بمخاصيص للركاب وتطرح للجمهور في رحلتي الذهاب والعودة.
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