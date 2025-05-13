شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل 20 قطارا إضافيا خلال فترة عيد الأضحى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تشغل هيئة السكة الحديد خلال فترة عيد الأضحى 2025 20 قطار إضافى بالإضافة إلى القطارات العادية التي تعمل بشكل يومى، وحصل الخليج 365 على مواعيد القطارات الإضافية والتي تبدأ من 1- 6 – 2025 القادم.

تشغيل قطاري تالجو 2041/2040 بين القاهرة وأسوان وبالعكس:

اعتباراً من يوم 2025/6/1 يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2040 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 2025/6/15 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 8:20 مساءً ويصل أسوان الساعة 8:10 صباحًا.

اعتباراً من يوم 2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2041 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16 فقط، يقوم من أسوان الساعة 4:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4:50 صباحًا.

كما سيتم تشغيل قطاري 1946/1947 ثانية فاخرة بين القاهرة/أسوان وبالعكس:

اعتباراً من يوم 2025/6/1 يتم تشغيل قطار خاص ثانية فاخرة رقم 1946 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 2025/6/15 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساءً ويصل أسوان الساعة 10:05 صباحًا بالتركيب "الجرار + عربة قوى + 4 عربات ثانية فاخرة أرقام 1، 2، 4، 3 + عربة ثانية مكيفة إسباني مطور بوفيه رقم 5 + 2 عربات ثانية فاخرة" أرقام (908، 709) بإجمالي عدد 10 عربات.

اعتباراً من يوم 2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص ثانية فاخرة رقم 1947 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16، يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا، بالتركيب الوارد به قطار 1946 أسوان أعلاه.

تشغيل قطاري 1942/1943 فرنساوى مطور بين القاهرة/الأقصر وبالعكس:

اعتباراً من يوم 2025/6/1 يتم تشغيل قطار خاص مكيف فرنساوى مطور رقم 1942 من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم 2025/6/15 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 10:30 مساءً ويصل الأقصر الساعة 8:55 صباحًا.

اعتباراً من يوم 2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص مكيف فرنساوى مطور رقم 1943 من الأقصر إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16 فقط، يقوم من الأقصر الساعة 11:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:15 صباحًا.

تشغيل قطاري 1939/1938 ثالثة مكيفة بين القاهرة/أسوان وبالعكس:

اعتباراً من ليلة 2025/6/1 يتم تشغيل قطار خاص ثالثة مكيفة رقم 1938 من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة 2025/6/15 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 12:35 صباحًا ويصل أسوان الساعة 12:30 ظهرًا وبالتركيب الآتي: الجرار + عربة قوى + 8 عربات ثالثة مكيفة) بإجمالي عدد 9 عربات.

اعتباراً من يوم 2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص ثالثة مكيفة رقم 1939 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16 فقط، يقوم من أسوان الساعة 9:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:25 صباحًا، بالتركيب الوارد به قطار 1938 أسوان أعلاه.

تشغيل قطاري 1936/1937 VIP بين الإسكندرية/أسوان وبالعكس:

يتم تشغيل قطار خاص VIP رقم 1936 من الإسكندرية إلى أسوان يوم 2025/6/3 فقط، يقوم من الإسكندرية الساعة 2:10 ظهرًا ويصل أسوان الساعة 5:15 صباحًا وبالتركيب الآتي: الجرار + عربة قوى + 4 عربات أولى مكيفة VIP أرقام 1، 2، 3، 4 + عربة ثانية مكيفة بوفيه VIP رقم 5 + 7 عربات ثانية مكيفة VIP أرقام 1، 7، 8، 9، 10، 11، 12 + قوى) بإجمالي عدد 14 عربة.

يتم تشغيل قطار خاص VIP رقم 1937 من أسوان إلى الإسكندرية يوم 2025/6/12 فقط، يقوم من أسوان الساعة 9:45 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 1:35 ظهرًا، وبالتركيب الوارد به قطار 1936 أسوان أعلاه.

ملحوظة: يتم تشغيل فوارغ قطاري 1937/1936 بين القاهرة والإسكندرية بمخاصيص للركاب وتطرح للجمهور في رحلتي الذهاب والعودة.

تشغيل قطارات 2253/2252 للاتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب عدد (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية)، يقوم قطار 2252 من القاهرة الساعة 5:00 مساءً يوم 2025/6/4 فقط ويصل أسوان الساعة 5:55 صباحًا، ويخصص بالكامل للاتحاد النوعي من القاهرة ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار 2253 يقوم من أسوان الساعة 6:20 مساءً يوم 2025/6/13 فقط إلى القاهرة ويصلها الساعة 7:35 صباحًا.

تشغيل قطارات 2255/2254 للاتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية)، يقوم قطار 2254 من القاهرة الساعة 6:10 مساءً يوم 2025/6/4 فقط ويصل أسوان الساعة 7:25 صباحًا، ويخصص بالكامل للاتحاد النوعي من القاهرة ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار 2255 يقوم من أسوان الساعة 5:40 مساءً يوم 2025/6/13 فقط إلى القاهرة ويصلها الساعة 7:25 صباحًا.

تشغيل قطارات 2245/2244، 2247/2246 للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية):

يقوم قطار 2244 من القاهرة الساعة 6:35 مساءً يوم 2025/6/4 فقط إلى أسوان ويصلها الساعة 7:00 صباحًا ويخصص بالكامل للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار 2245 يقوم من أسوان الساعة 6:20 مساءً يوم 2025/6/14 فقط إلى القاهرة ويصلها الساعة 7:25 صباحًا.

يقوم قطار 2246 من القاهرة الساعة 7:35 مساءً يوم 2025/6/4 فقط ويصل أسوان الساعة 8:35 صباحًا ويخصص بالكامل للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار 2247 يقوم من أسوان الساعة 5:40 مساءً يوم 2025/6/14 فقط إلى القاهرة ويصلها الساعة 7:15 صباحًا.

تشغيل قطاري 2251/2250 لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس بتركيب (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية:

يقوم قطار 2250 من الإسكندرية الساعة 3:20 ظهرًا يوم 2025/6/4 فقط ويصل أسوان الساعة 7:45 صباحًا ويخصص بالكامل لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار 2251 يقوم من أسوان الساعة 9:50 مساءً يوم 2025/6/13 إلى الإسكندرية ويصلها الساعة 2:05 ظهرًا.

ملحوظة: يتم تشغيل فوارغ قطاري 2249/2248 من القاهرة والإسكندرية بمخاصيص للركاب وتطرح للجمهور في رحلتي الذهاب والعودة.