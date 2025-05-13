شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد إفتتاح المؤتمر الدولى العلمى للكلية الفنية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

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شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إفتتاح المؤتمر الدولى العلمى للكلية الفنية العسكرية لعام 2025 ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

وألقى اللواء أشرف ضياء الدين البيومى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية الفنية العسكرية للارتقاء بمستوى الأنشطة العلمية المختلفة بالكلية ، معرباً عن تطلعه بأن يكون المؤتمر بمثابة فرصة لإثراء العمل البحثى وتبادل الخبرات بأحدث ما وصل إليه العلم بين الباحثين المشاركين .

ويهدف المؤتمر الذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام إلى عرض وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية فى مختلف المجالات والتخصصات الهندسية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة ، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين فى المؤتمر لتبادل الخبرات وتواصل الباحثين مع نظرائهم فى الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعالمية للإرتقاء بالعمل البحثى وتبادل الرؤى والأفكار العلمية.

وأشاد الفريق أول عبد المجيد صقر بالآداء المتميز للقائمين على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بالكلية وقدرتهم على تعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات والتأهيل العلمى المتميز بما يواكب العلم وتطوراته المتسارعة بمختلف المجالات وتطويع ذلك لخدمة الوطن.