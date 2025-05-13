شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة جنوب سيناء تكشف تفاصيل ظهور القرش الحوتى فى دهب: "مسالم وغير مؤذ" والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت محافظة جنوب سيناء، بيانا حوال ما تم رصده مؤخرًا في منطقة اللاجونا بمدينة دهب، حيث أكدت المحافظة أنه عبارة عن القرش الحوتي، وهو نوع مسالم تمامًا وغير مؤذٍ للإنسان، ويُعرف عالميًا باسم “صديق الإنسان” نظرًا لطبيعته الهادئة وسلوكه غير العدائي وكونه يتغذى على الطحالب، ومن أجمل الكائنات البحرية التي تجذب هواة الغطس لمشاهدته وتصويره لتميز ألوانه وصعوده لسذح الماء لتناول الأعشاب التي تحتاج لنور الشمس لتنمو.

وتابعت المحافظة: "يُعد ظهور هذا النوع من الكائنات البحرية ظاهرة طبيعية وموسمية تحدث أحيانًا في المياه المصرية، لا سيما في بيئات غنية بالشعاب المرجانية مثل دهب، ما يعكس ثراء التنوع البيولوجي البحري في المنطقة".

واختتمت المحافظة: "نطمئن الزوار والمواطنين بأن الأنشطة السياحية والغوص مستمرة بشكل طبيعي وآمن، وتتم تحت إشراف الجهات المختصة ووفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة التي أصدرت مؤخرًا توجيهات واضحة للتعامل مع مثل هذه الظواهر بما يضمن سلامة الزوار وحماية الحياة البحرية.. دهب تظل وجهة سياحية متميزة لمحبي الطبيعة والغوص البيئي، ونرحب بجميع ضيوفنا في أجواء آمنة وفريدة".