شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد أولوية ضمان "حياة كريمة" للمواطن العربى والان مع تفاصيل الخبر





دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أهمية التوصل إلى رؤى اقتصادية عربية مشتركة للتعامل مع اضطرابات النظام الاقتصادي الدولي، مشدداً على أن انحسار العولمة وصعود الحمائية يفرضان على الدول العربية تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي لضمان استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد، خاصة في أوقات الأزمات.

وأضاف أبو الغيط في كلمته أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري اليوم الثلاثاء، أنه "إذا تعاملنا مع التحديات المستجدة برؤية جماعية ونهج تشاركي مرن، يمكن للدول العربية أن تكون في وضع أفضل بكثير، بحيث لا يتخلف أحد عن الركب”

وشدد أبو الغيط على على أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، والتي تشمل ملفات محورية مثل التكامل الاقتصادي العربي، الطاقة، الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم، المرأة، الشباب، والتمويل المستدام، إضافة إلى رؤية 2045، والتي تواكب مئوية تأسيس جامعة الدول العربية

وأكد أن ضمان الحياة الكريمة للمواطن العربي يبدأ بتوفير احتياجاته الأساسية من الغذاء والمأوى والملبس، وضمان حريته وكرامته وحقوقه، مشيراً إلى أن عدة دول عربية حققت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال من خلال تبني استراتيجيات وطنية متطورة.

ودعا إلى تبادل الخبرات العربية الناجحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وتفعيل المنظومة التنموية العربية وتطوير أدائها بما يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة



