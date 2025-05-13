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بعد قليل ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس الأمريكى فى قصر اليمامة بالرياض

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بعد قليل ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس الأمريكى فى قصر اليمامة بالرياض

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القاهرة - سامية سيد - يستقبل الأمير ولى العهد السعودي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

كان ترامب وصل صباح اليوم إلى المملكة العربية فى مستهل جولة خليجية، تشمل قطر والإمارات.

ومن المتوقع أن تعقد قمة خليجية أمريكية غداً، تجمع القادة الخليجيين مع الرئيس الأمريكي لمناقشة القضايا الإقليمية ومواصلة تعزيز الشراكة.

وتتضمن زيارة ترامب عدة محاور بارزة، من أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي، حيث من المتوقع الإعلان عن اتفاقات اقتصادية ودفاعية تقدر قيمتها بتريليون دولار، هذه الاتفاقات ستسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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