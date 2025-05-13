شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يشيد بالجهود المصرية المبذولة لإنهاء معاناة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة بالجهود المستمرة التي يبذلها الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء الأعمال العدائية في غزة وحث جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية، وتقديم المساعدات الإنسانية، والتخفيف الذي طال انتظاره للمعاناة الإنسانية في غزة.

وجدد جوتيريش دعوته العاجلة إلى وقف إطلاق نار فوري دائم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن والمحتجزين مشددا على ضرورة معاملة الرهائن بإنسانية وكرامة.

ودعا جوتيريش جميع الأطراف إلى ضمان وصول الإغاثة الإنسانية، بسرعة وبلا عوائق وبأمان، بما في ذلك تقديم الخدمات الحيوية، لجميع المدنيين المحتاجين على الفور. وأكد الأمين العام أن "المساعدات ليست قابلة للتفاوض".



