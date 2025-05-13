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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى لجميع الصفوف الدراسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالثلاثاء، 13 مايو 2025 10:00 ص
يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسى الجارى، وتعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:
- الصفين الأول والثانى الثانوى العام تنطلق امتحانات نهاية العام يوم 21 مايو الجارى وتعقد إلكترونيا على التابلت وورقيا لمن ليس لديهم أجهزة تابلت أو مدارسهم غير متصلة بالإنترنت.
- تنطلق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لنهاية العام الدراسى الجارى يوم 22 مايو .
وزارة التربية والتعليم ، مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، متى تنتهى امتحانات نهاية العام الدراسى الجارى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2028
- تنطلق امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.
- تنطلق امتحانات الشهادة الفنية لطلاب الدبلومات الفنية زراعى وتجارى وفندقى وصناعى يوم 29 مايو حتى 12 يونيو المقبل.
- تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.
- نهاية امتحانات صفوف النقل بالمراحل الابتدائي والإعدادى والثانوى يوم 27 مايو الجارى.
مواعيد امتحانات نهاية العام
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