شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى لجميع الصفوف الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسى الجارى، وتعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:

- الصفين الأول والثانى الثانوى العام تنطلق امتحانات نهاية العام يوم 21 مايو الجارى وتعقد إلكترونيا على التابلت وورقيا لمن ليس لديهم أجهزة تابلت أو مدارسهم غير متصلة بالإنترنت.

- تنطلق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لنهاية العام الدراسى الجارى يوم 22 مايو .

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- تنطلق امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الشهادة الفنية لطلاب الدبلومات الفنية زراعى وتجارى وفندقى وصناعى يوم 29 مايو حتى 12 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

- نهاية امتحانات صفوف النقل بالمراحل الابتدائي والإعدادى والثانوى يوم 27 مايو الجارى.