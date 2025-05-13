شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وفرنسا تتفقان على تعزيز التعاون فى إطار مجموعتى العشرين والسبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير راجى الإتربى، الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين وتجمع البريكس مساعد وزير الخارجية، مع السفير "لودفيك بوى" مدير إدارة الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية الفرنسية، التنسيق بين مصر وفرنسا إزاء سبل الدفع بالرؤى والمقترحات البناءة فى المحافل الدولية التى تستهدف معالجة أكثر شمولاً واستدامة للقضايا والتحديات التنموية التي تواجه الدول النامية، بما فى ذلك الدول متوسطة الدخل مثل مصر.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها السفير راجي الإتربي مع السفير "لودفيك بوي" مدير إدارة الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية الفرنسية ، حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون بين مصر وفرنسا إزاء الملفات والقضايا الاقتصادية الدولية ذات الأولوية ، واتفقا على تعزيز التعاون في إطار مجموعتي العشرين والسبع.

وأبدى الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية تطلع الحكومة المصرية لقيام مجموعة السبع، خلال فترة رئاسة فرنسا للمجموعة العام القادم، بتحقيق مزيد من التقارب في الرؤى بين شركاء التنمية من جانب، والدول النامية من جانب أخر، فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بأمن الغذاء والطاقة، وقواعد التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، وحركة الملاحة البحرية، وتغير المناخ، وكذلك العمل على معالجة أوجه الخلل المتزايد في هيكل النظام المالي العالمي وخاصةً سبل تعزيز أدوات تمويل التنمية والآليات المناسبة لمواجهة أزمات المديونية، ولاسيما في ظل الظرف الدولي الراهن الذي يشهد تصاعداً غير مسبوق في التوترات الجيوسياسية والتجارية وتراجعاً ملموساً في مستويات التعاون الدولي والثقة اللازمة في المؤسسات الدولية.

وصرح السفير الإتربي بأن المباحثات شهدت توافقاً بين الجانبين حول أهمية العمل بشكل مشترك في مختلف هذه الملفات، بما في ذلك في إطار مشاركة مصر في اجتماعات وقمم مجموعة العشرين، وكذلك في ظل التطور الإيجابي المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء على النتائج المهمة لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في شهر أبريل الماضي، وما تم الاتفاق عليه من رفع مستوى العلاقة الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية.