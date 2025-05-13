شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: فتح باب استقبال مستندات أصحاب شكاوى طلمبة البنزين لصرف التعويض والان مع تفاصيل الخبر

استكمالًا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانها السابق بتاريخ 11 مايو 2025 عن قرارها بصرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، على أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 وبخصوص نفس الفترة. مع تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة. وتسهيلًا على المواطنين أصحاب الشكاوى المشار إليها، تم فتح باب استقبال المستندات المطلوبة من أصحاب الشكاوى المؤهلين للحصول على التعويض المقرر، وذلك عبر وسائل إلكترونية ميسرة لتسريع عملية الفحص والبت في الطلبات.

ويمكن المواطنين إرسال صور المستندات المطلوبة عبر رفع المستندات من خلال رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة (www.shakwa.eg)، باستخدام رقم الشكوى المسجلة مسبقًا.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن جميع الطلبات والمستندات الواردة سيتم التعامل وفقًا للضوابط والمعايير التي تم الإعلان عنها مسبقًا، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين و البت في الشكاوى المستوفاة. وتتوجه الوزارة بجزيل الشكر والتقدير للمواطنين على تعاونهم البنّاء، الذي يُعد ركيزة أساسية في تطوير الأداء وتعزيز معايير الجودة وفحص ما يستجد من مشكلات أو شكاوى.