شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر تواصل دعمها لأشقائها الأفارقة انطلاقا مندورها الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بشأن مستجدات الأنشطة التدريبية الإقليمية التي ينظمها المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) لخدمة الدول الإفريقية .

وأكد سويلم أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الإفريقية، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تهدف لبناء قدرات الكوادر الإفريقية ونقل الخبرات المصرية في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تسهم في تمكين دول القارة من مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والمناخ .

وأشار إلى أن مصر أنشأت "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA تحت مظلة مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 ، بهدف توفير منصة إقليمية متخصصة في بناء القدرات وتعزيز التعاون الفني بين الدول الإفريقية في قضايا المياه والمناخ .

وتواصل مصر من خلال هذا المركز دعمها المستمر لأشقائها في القارة الإفريقية، انطلاقًا من التزامها بدورها الإقليمي ومسؤوليتها التاريخية نحو دعم التنمية المستدامة في دول القارة .

ومنذ تدشينه في يونيو 2023 قام مركز PACWA بتنفيذ 24 برنامجاً تدريبياً إقليمياً استفاد منها حتى الآن 445 متدرب من مختلف الدول الإفريقية، بما يعكس الإقبال المتزايد على برامج المركز وثقة الدول الإفريقية في الدور المصري بمجال التدريب وبناء القدرات .

ويُعد مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري أحد الكيانات الرائدة في مجال التدريب وبناء القدرات في قطاع المياه، وهو جهة معتمدة من الفئة الثانية لدى منظمة اليونسكو، كما يُعد مركزًا معتمدًا للتدريب القومي من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومعتمد من المجلس الأعلى للجامعات لتقديم برامج التدريب والاختبارات الخاصة بشهادة أساسيات التحول الرقمي، وذلك في إطار التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة في تصميم وتنفيذ برامجه التدريبية .