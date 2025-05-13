شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس الدبلومات الفنية ومقرات اللجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالثلاثاء، 13 مايو 2025 09:18 ص
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسى 2024/ 2025، أعلنت الوزارة عن إتاحة أرقام جلوس الدبلومات الفنية ومقر اللجان عبر الموقع الرسمي الوزارة .
ويمكن للطالب الاطلاع على رقم الجلوس ومقر اللجنة الخاصة به عن طريق الدخول بالايميل الموحد الخاص به عبر الرابط:
https://moe-register.emis.gov.eg/
وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025، وفقًا للجدول المحدد.
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