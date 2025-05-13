شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس الدبلومات الفنية ومقرات اللجان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسى 2024/ 2025، أعلنت الوزارة عن إتاحة أرقام جلوس الدبلومات الفنية ومقر اللجان عبر الموقع الرسمي الوزارة .

ويمكن للطالب الاطلاع على رقم الجلوس ومقر اللجنة الخاصة به عن طريق الدخول بالايميل الموحد الخاص به عبر الرابط:

‏https://moe-register.emis.gov.eg/

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025، وفقًا للجدول المحدد.