شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: ارتفاعات متتالية فى الحرارة الفترة المقبلة على مناطق محدودة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تزامناً مع اقتراب دخول الصيف الفلكي ستشهد الأيام القادمة ارتفاعات متتالية فى درجات الحرارة على مناطق محددة في مصر، وهي مناطق جنوب الصعيد وجنوب شرق مصر (قنا – الأقصر – أسوان).

أضاف فهيم، أن منخفض الهند الموسمى يسيطر على مساحة كبيرة من شبه الجزيرة العربية، ويصل تأثيره إلى بلاد الشام وتركيا وجنوب مصر وبرطوبة هائلة.

وأوضح فهيم، أن هناك ارتفاع فى درجة الحرارة فى شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق وغرب إيران، ويسبب كذلك موجات حارة قوية فى مصر ولكن أقل حدة عن جيرانها وخاصة دول الخليج والعراق .. بفضل موقعها الجغرافى ومرور منخفض الهند الموسمى على البحر المتوسط، حيث يحدث تعديل للكتلة الهوائية فى درجة حرارتها، ولكن تزداد نسب الرطوبة هذا بالنسبة للجزء الشمالى للبلاد، أما بالنسبة لجنوب الصعيد، فيكون مصدره من على شبه الجزيرة العربية فتنتقل الكتلة بخصائصها الحارة القوية عبر البحر الاحمر ويكون الطقس شديد الحرارة هناك ( تكون الحرارة حول 44° م طوال أيام الصيف) .

كما يوجد منخفض محلي آخر وهو منخفض السودان الموسمي ، والذي يسيطر طوال الصيف على مناطق جنوب الصعيد وأحيانا يتمدد شمالا ليطال أجزاء كبيرة من الجمهورية .