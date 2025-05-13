شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار.