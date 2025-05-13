شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل منخفض الهند الموسمى وتأثيره على 3 قارات والان مع تفاصيل الخبر

يسيطر منخفض الهند الموسمى على مساحة كبيرة من شبه الجزيرة العربية، ويصل تأثيره الى بلاد الشام وتركيا وجنوب مصر وبرطوبة هائلة، حيث ترتفع درجة الحرارة فى شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق وغرب إيران، ويسبب كذلك موجات حارة قوية فى مصر، ولكن أقل حدة عن جيرانها وخاصة دول الخليج والعراق بفضل موقعها الجغرافى ومرور منخفض الهند الموسمى على البحر المتوسط حيث يحدث تعديل للكتله الهوائية فى درجة حرارتها، ولكن تزداد نسب الرطوبة هذا بالنسبة للجزء الشمالى للبلاد، أما بالنسبة لجنوب الصعيد، فيكون مصدره من على شبه الجزيرة العربية فتنتقل الكتلة بخصائصها الحارة القوية عبر البحر الاحمر ويكون الطقس شديد الحرارة هناك ( تكون الحرارة حول 44° م طوال أيام الصيف) .

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل منخفض الهند الموسمى من مركز المناخ:

1- المنخفض المتخصص في الارتفاعات القياسية والموجات شديدة الحرارة في صيف حارق للجزيرة العربية ومصر وجنوب أوروبا .

2- منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هن أسيا و أفريقيا و أوروبا يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام .

3- يتعاظم تأثيره في شهر يونيو و يوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام ومصر ، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر و يتلاشى تماما في أكتوبر.

4- يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند و جنوب شرق أسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام و العراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف .

5- يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر ، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

6- وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلي ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو ؛ كما يزيد قوة الإشعاع الشمسي الخطرة والتعرض لضربات الشمس.

7- على حسب قوة الصيف تتأثر محاصيل كثيرة واهمها الفاكهة الصيفية المانجو والزيتون والتمور والرمان وغيرها حيث يقل معدل التحجيم ( مانجو ، زيتون ، بلح ) وتزيد فرص لسعات الثمار (رمان ، مانجو ) أو ينخفض نسبة الزيت كما في الزيتون .

8- تتأثر محاصيل الخضر بشدة احيانا وتنخفض الإنتاجية كما في الطماطم وباقي الخضر .. وده اللى احيانا بيعمل فجوة إنتاجية وترتفع أسعار هذه المحاصيل .

9- تتأثر المحاصيل الحقلية أيضا مثل الأرز والذرة والصويا والقطن بدرجات متفاوتة .

10- لابد أن يكون هناك إجراءات استباقية عند توقع قدوم موجة شديدة الحرارة للتخفيف من تأثيراتها السلبية .

