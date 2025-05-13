شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس.. تنبيه عاجل بشأن الأحوال الجوية المتوقعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشأن حالة الطقس اليوم، وحرصا على سلامة المواطنين، وجهت الهيئة العامة للأرصاد بيانا عاجلا حول الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، حيث تتوقع أن يشهد طقسا حارا نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، وذلك في إطار رصد التطورات الجوية على مدار الساعة، وتنصح بمتابعة النشرات الجوية الدورية للاطلاع على أي تحديثات.



كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيهاً عاجلاً بشأن الأحوال الجوية المتوقعة اليوم، محذرة من نشاط رياح وأتربة قد تؤثر على الرؤية الأفقية،



أما بالنسبة للمناطق المتأثرة بنشاط الرياح، فقد تشمل المناطق المعرضة لنشاط الرياح المثيرة للأتربة السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشبه جزيرة سيناء.

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة

وعن توقع هيئة الأرصاد الجوية بشأن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء، تتوقع الهيئة وفقا لبيانه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وأجزاء من الوجه البحري ومع احتمالية ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وفى إطار حرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنصح الهيئة المواطنين بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة خاصة في الصباح الباكر، وأخذ الاحتياطات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية وتجنب الطرق الصحراوية المكشوفة عند اشتداد الرياح وتأمين الأجسام غير الثابتة في الأماكن المكشوفة.