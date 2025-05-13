شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 60% من مقررات تموين شهر مايو 2025 لأصحاب البطاقات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية كما تصرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وتم صرف ما يقرب من 60% من مقررات التموين عن شهر مايو 2025 .

على جانب آخر، تواصل وزارة التموين جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة في ضخ كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية وذلك في إطار توجه الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير بدائل غذائية بأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الحرة كما أن المجمعات الاستهلاكية تعمل بكفاءة عالية لتوفير كافة السلع الغذائية، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان استقرار الأسعار وتوافر الكميات المطلوبة.