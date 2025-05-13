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شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بالمقاولات فى السعودية بمرتبات تصل إلى 6500 ريال شهريا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، أمس الإثنين، فى تلقى طلبات التقديم على 30 فرصة عمل لكوادر مصرية، للعمل فى المملكة العربية السعودية، في شركة للمقاولات العامة، وذلك على مهن مختلفة ، وذلك براتب شهري يتراوح بين 3000 و6500 ريال سعودي كل شهر.وأوضحت، أن هذه الفرص عبارة عن:
1- عدد 6 حدادين -برادين – لحامين، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في مجال الأمن الصناعي خبرة 7سنوات.
2- عدد 1 مشرف عام ميكانيكا، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في مجال الأمن الصناعي - خبرة 12 سنة.
3- عدد 1 مشرف عام تركيبات / إنذار حريق، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب على إنذار الحريق والكاميرات -خبرة 12 سنة ، و 3 فني تركيبات كهربائية وشبكات، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في الأمن الصناعي - خبرة 7 سنوات.
4- عدد 3 فني تركيبات صاج، وفني تبريد ، على أن يكون حاصل على شهادة فنية - خبرة في التركيب والصيانة.
5- عدد 3 سباك أعمال صحية، خبرة في تركيب الأنابيب والصرف الصحي.
6- عدد 5 نجارين مسلح، خبرة في التشكيل الخرساني والنجارة والانشائية.
7- عدد 3 حدادين مسلح، خبرة في أعمال الحدادة الإنشائية.
8- عدد 5 عمالة عادية، شرط لياقة بدنية، والقدرة على العمل تحت ضغط.
* شروط ومميزات الفرص هي:
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر 30 يوم.
- تذكرة طيران، ذهاب وعودة.
- تتحمل الشركة كل مصاريف إصدار الإقامة والتجديد. - توجد مكافآت سنوية، ومكافأة حسن أداء، طبقا لسياسة الشركة.
- تطبق سياسة حوافز الشركة.
- إضافي عن كل ساعة عمل فوق مدة العمل الرسمية.
- عقد عمل موثق في منصة قوى.
- تأمين طبي شامل.
- مكافأة نهاية الخدمة طبقا لقانون العمل السعودي.
فرص عمل بالمقاولات فى السعودية
فرص عمل بالمقاولات فى السعودية
على أن يكون التقديم من أمس الإثنين الموافق 12 مايو 2025 ولمدة 4 أيام ،والتقديم طبقا للشروط بإرسال المستندات على البريد الالكتروني التالي : [email protected]
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