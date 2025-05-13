شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بالمقاولات فى السعودية بمرتبات تصل إلى 6500 ريال شهريا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، أمس الإثنين، فى تلقى طلبات التقديم على 30 فرصة عمل لكوادر مصرية، للعمل فى المملكة العربية السعودية، في شركة للمقاولات العامة، وذلك على مهن مختلفة ، وذلك براتب شهري يتراوح بين 3000 و6500 ريال سعودي كل شهر.

وأوضحت، أن هذه الفرص عبارة عن:

1- عدد 6 حدادين -برادين – لحامين، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في مجال الأمن الصناعي خبرة 7سنوات.

2- عدد 1 مشرف عام ميكانيكا، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في مجال الأمن الصناعي - خبرة 12 سنة.

3- عدد 1 مشرف عام تركيبات / إنذار حريق، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب على إنذار الحريق والكاميرات -خبرة 12 سنة ، و 3 فني تركيبات كهربائية وشبكات، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في الأمن الصناعي - خبرة 7 سنوات.

4- عدد 3 فني تركيبات صاج، وفني تبريد ، على أن يكون حاصل على شهادة فنية - خبرة في التركيب والصيانة.

5- عدد 3 سباك أعمال صحية، خبرة في تركيب الأنابيب والصرف الصحي.

6- عدد 5 نجارين مسلح، خبرة في التشكيل الخرساني والنجارة والانشائية.

7- عدد 3 حدادين مسلح، خبرة في أعمال الحدادة الإنشائية.

8- عدد 5 عمالة عادية، شرط لياقة بدنية، والقدرة على العمل تحت ضغط.



فرص عمل بالمقاولات فى السعودية



فرص عمل بالمقاولات فى السعودية

* شروط ومميزات الفرص هي:- إجازة سنوية مدفوعة الأجر 30 يوم.- تذكرة طيران، ذهاب وعودة.- تتحمل الشركة كل مصاريف إصدار الإقامة والتجديد. - توجد مكافآت سنوية، ومكافأة حسن أداء، طبقا لسياسة الشركة.- تطبق سياسة حوافز الشركة.- إضافي عن كل ساعة عمل فوق مدة العمل الرسمية.- عقد عمل موثق في منصة قوى.- تأمين طبي شامل.- مكافأة نهاية الخدمة طبقا لقانون العمل السعودي.



على أن يكون التقديم من أمس الإثنين الموافق 12 مايو 2025 ولمدة 4 أيام ،والتقديم طبقا للشروط بإرسال المستندات على البريد الالكتروني التالي : [email protected]