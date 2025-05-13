شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى ليبيا تدعو إلى التهدئة وحماية المدنيين فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا انضمامها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الدعوة إلى التهدئة، في ظل تقارير تفيد بتصاعد التوتراتفي العاصمة طرابلس.

كما دعت إلى ضرورة حماية المدنيين وتدعو إلى تهدئة فورية واستعادة الهدوء في طرابلس.

جاء الموقف الأمريكي في تغريدة نشرتها السفارة الامريكية الأثنين على حسابها منصة – إكس –

وكانت البعثة الأممية قد أعلنت في وقت سابق متابعتها عن كثب التقارير الواردة بشأن التحركات العسكرية وتصاعد حدّة التوترات في مدينة طرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام، داعية جميع الأطراف بضرورة خفض التصعيد بشكل عاجل، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، والعمل على تسوية الخلافات من خلال الحوار البنّاء.

وأعربت البعثة عن دعمها الكامل للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، بما في ذلك المبادرات التي يقودها الأعيان والقيادات الاجتماعية، وتؤكد على المسؤولية الجوهرية التي تقع على عاتق جميع الأطراف في حماية المدنيين.