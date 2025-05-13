شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى ومعارك وتحركات عسكرية بطرابلس الليبية.. تفاصيل ما يحدث فى ليبيا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليبيا على صفيح ساخن.. حيث تشهد العاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الماضية، حالة من الفوضى والاضطرابات جراء اشتباكات عنيفة أعقبت مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، وذلك وفقا لوسائل إعلام ليبية والذى أفادت بسماع أصوات قذائف وأسلحة ثقيلة في منطقتي عين زارة وصلاح الدين الواقعتين في ضواحي العاصمة طرابلس.

وفى ذات السياق تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعى على نطاق واسع مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام المقار التابعة لجهاز الدعم والاستقرار في طرابلس، والذى ذكرت مصادر إعلامية ليبية، أن عبد الغني الككلي لقي مصرعه داخل مقر "اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء الاثنين، وفقا لما جاء بقناة القاهرة الإخبارية.



فيما تحدثت تقارير إعلامية، منها موقع فلايت رادار والذى أفاد بتوقف حركة المغادرة والوصول في مطار معيتيقة الليبي، وأن هناك أنباء عن إعلان حظر التجوال في العاصمة طرابلس، كما أفاد إعلام ليبي، أن هناك انقطاعا جزئيا للكهرباء في مناطق من العاصمة طرابلس وفقا لما جاء بقناة القاهرة الإخبارية.

وفى ذات السياق، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أنها تبذل الجهود لضبط الأمن واحتواء الموقف، فيما أكدت إدارة مطار معيتيقة أنه تم نقل شركات الطيران إلى مطار مصراتة تحسبا لأي طارئ، كما أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، أنه تم السيطرة بالكامل على منطقة أبوسليم في طرابلس، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية

وعن ردود الفعل الدولية، أفادت وكالة تاس، أن السفارة الروسية في ليبيا لم تتأثر بالاشتباكات المندلعة في طرابلس الليبية، فما أفادت وسائل إعلام، أن سفارة تونس في طرابلس تدعو الجالية التونسية إلى التزام الحذر وعدم مغادرة أماكن الإقامة.

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع الأمني ​​في طرابلس، مع اشتداد القتال بالأسلحة الثقيلة في الأحياء المدنية ذات الكثافة السكانية العالية، ودعت جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال فورًا واستعادة الهدوء.

وقد جاءت الاشتباكات بعد استنفار وتحركات عسكرية تابعة لمدن مصراتة والزاوية والزنتان نحو العاصمة طرابلس، إثر تصاعد الخلافات بين جهاز الدعم والاستقرار والقوة المشتركة مصراتة، رغم تحذيرات أطلقتها بعثة الأمم المتحدة، والتي دعت فيها الأطراف الليبية، إلى تجنبّ استخدام القوّة في حلّ النزاع، ووقف التصعيد وتهدئة الأوضاع، مؤكدة أنها تتابع عن كثب التقارير بشأن التحركات العسكرية وتصاعد حدّة التوتر في مدينة طرابلس والمنطقة الغربية، مطالبة جميع الأطراف بضرورة خفض التصعيد بشكل عاجل، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، والعمل على تسوية الخلافات من خلال الحوار البنّاء".