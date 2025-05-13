شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنعم بمذاكرة هادئة بدون توتر؟.. قومى البحوث يقدم روشتة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور محمد أحمد شهبة الباحث بقسم الكيمياء الحيوية الطبية معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية، حول كيف تنعم بمذاكرة هادئة بدون توتر وذلك نظرا لاقتراب موسم الامتحانات والاضطراب الناجم عنه لدى الأسر، ونوضح لكم بعض الخطوات العملية للتعامل مع ضغوط الامتحانات، وتشمل الآتى:

وأوضحت النشرة الطبية، أن تحديد الأولويات يساعدك على تخطيط وقتك عند المراجعة وكذلك على تقليل الشعور بالقلق، وضمان إنجاز المطلوب في الوقت المناسب، وذلك عن طريق النوم الجيد بحيث لا يقل عن 8 ساعات متواصلة حتى يستعيد الجسم نشاطة وكذلك الذهن لكى نصل لحالة اليقظة الكاملة من خلال التكوين الشبكى وهى خلايا عصبية موجودة فى جذع المخ، كما يجب شرب السوائل وخاصة الماء من 4-6 لترات يوميا حيث ثبت علميا أن نقص الماء يؤدى إلى زيادة حدة التوترالعصبى.

وقدمت النشرة الطبية نصيحة بضرورة تخصيص وقت للاستراحة أثناء المذاكرة وابدء بالقراءة السريعة، كما تتصفح الجرائد والمجلات فى أول المذاكرة ثم حدد النقاط الهامة وركز عليها، يجب أن تأخذ استراحة مدة 10 دقائق كل ساعة، كذلك تساعد القيلولة على زيادة الانتباه، وممارسة الرياضة إذ تساعد التمرينات الرياضية على زيادة مستويات الإندورفين، مما يزيد الشعور بالسعادة والهدوء، لذلك حاول الإلتزام بالجري أو المشي يوميًا.

وتناول طعاما صحيًا وابتعد عن الأطعمة الثقيلة الغنية بالسكريات والدهون، واستبدلها بالأطعمة الصحية التي تقلل التوتر وتزيد التركيز مثل الخضار والفاكهةوالعصائرالطبيعية.

ابتعد عن الانشطة المثيرة فى الموبايل مثل الألعاب الإلكترونية والأفلام.

امتنع عن تناول المنبهات مثل الشاى والقهوة والكولا واستبدلها بالسوائل الدافئة أو الماء، مما يحافظ على رطوبة جسمك ويساعد على تقليل التوتر.

تدرب على أداء الامتحان حيث يساعدك ذلك على توقع الأسئلة في الامتحان وزيادة الثقة بنفسك وتقليل توترك.