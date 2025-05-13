شكرا لقرائتكم خبر عن توفير وجبتى الإفطار والغداء لحجاج الجمعيات الأهلية خلال الإقامة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لسفر حجاج الجمعيات الاهلية خلال الأيام المقبلة من خلال أفواج تباعا، كما حرصت الوزارة على توفير وجبتى الإفطار والغداء لحجاج الجمعيات الأهلية، البالغ عددهم 12 الف حجاجا هذا العام وذلك خلال إقامتهم بالفنادق باللمكلة العربية السعودية لادءمناسك الفريضة

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لـحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجا، بالاضافه الى تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.