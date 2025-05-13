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توفير وجبتى الإفطار والغداء لحجاج الجمعيات الأهلية خلال الإقامة بالسعودية

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توفير وجبتى الإفطار والغداء لحجاج الجمعيات الأهلية خلال الإقامة بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لسفر حجاج الجمعيات الاهلية خلال الأيام المقبلة من خلال أفواج تباعا، كما حرصت الوزارة  على توفير وجبتى الإفطار والغداء لحجاج الجمعيات الأهلية، البالغ عددهم 12 الف حجاجا هذا العام وذلك خلال إقامتهم بالفنادق باللمكلة العربية لادءمناسك الفريضة 

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لـحجاج الجمعيات  الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية  مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجا، بالاضافه الى تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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