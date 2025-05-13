شكرا لقرائتكم خبر عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب خامسة ابتدائى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي، وذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد الامتحانات لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية.

اعتمد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع"، موضحًا أن الامتحانات تنطلق 22 / 5 / 2025 وتستمر حتى 27 / 5 / 2025.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع التأكيد علي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة.

ونبه على توجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيزات اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافي.

وحددت المدارس مجموعة من الضوابط والتعليمات، استعدادًا لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، منبهة على عدم السماح لأي طالب بدخول لجنة الامتحان بالهاتف المحمول.

وشددت على ضرورة تواجد الطالب داخل لجنة الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كاف، وإحضار كل الأدوات التى يحتاجها الطالب، والالتزام بتعليمات الإدارة والمراقبين والملاحظين، والنظام داخل المدرسة واللجان، وعدم إثارة أي مشاكل حتى تتم الامتحانات في هدوء تام.