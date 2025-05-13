شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ مع اشتداد القتال بالأسلحة الثقيلة فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع الأمني ​​في طرابلس، مع اشتداد القتال بالأسلحة الثقيلة في الأحياء المدنية ذات الكثافة السكانية العالية.

ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال فورًا واستعادة الهدوء. كما تُذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها بحماية المدنيين في جميع الأوقات، وتحذر من أن الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب.

أكدت البعثة دعمها بشكل كامل جهود الأعيان والقيادات المجتمعية لتهدئة الوضع.

كانت وسائل إعلام محلية ليبية قد اكدت مقتل ما يعرف برئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبدالغني الككلي المعروف بـ"غنيوة" بمقر اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء اليوم الإثنين.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية البيبية منتهية الولاية جميع المواطنين في مناطق طرابلس إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج، وذلك حفاظاً على سلامتهم، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.



وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة مع تحشيدات تقوم بها تشكيلات مسلحة في هذه الاثناء، ويلتزم المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الصمت التام في ضوء التطورات المتسارعة في طرابلس.

وفي وقت سابق، حثت البعثة الأممية وسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على التهدئة في ظل تقارير تفيد بتصاعد التوترات في طرابلس، وتقارير بشأن الحشد العسكري وتصاعد التوترات في طرابلس والمنطقة الغربية عموما.



وكشف الإعلام الليبي عن ‏بدء إخلاء مطار ⁧‫معيتيقة‬⁩ ونقل الطائرات إلى مطار ⁧‫مصراتة‬⁩ احترازيا، مع تصاعد التوترات الأمنية في ⁧‫طرابلس‬⁩.