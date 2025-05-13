شكرا لقرائتكم خبر عن الأسير المحرر عيدان ألكساندر يرفض مقابلة نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، بأن الأسير الإسرائيلي المحرر عيدان ألكسندر، والذي يحمل الجنسية الأمريكية، رفض مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، سلمت حركة حماس ألكسندر بعد موافقة على هذه الخطوة عشية زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

وأكدت حركة حماس في بيان لها، أنها مستعدة للمشاركة في مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، في قطاع غزة، عقب إفراجها عن عيدان ألكسندر، وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي بـ"مواصلة جهودها لإنهاء الحرب الوحشية".

بدورهم، دعا أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة ترامب إلى إنقاذ كل المحتجزين من دون التركيز على جنسيات.