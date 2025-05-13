شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يُقرر تشكيل لجنة لفحص كافة أعمال وتعاقدات نادى المحليات والان مع تفاصيل الخبر

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لفحص كافة المستندات والأعمال والتعاقدات والأنشطة الخاصة بـ"نادي المحليات".

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلًا عن المديرية المالية بسوهاج رئيسًا، وعضوية كل من ممثل عن مديرية الشباب والرياضة، وعضو من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية، وعضو من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى عضو من إدارة المتابعة الميدانية، على أن يكون للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء أعمالها.

وستتولى اللجنة مهام فحص كافة المستندات والبيانات المالية والإدارية، ومراجعة التعاقدات والأنشطة التي تم تنفيذها داخل نادي المحليات خلال الفترة الماضية، على أن ترفع تقريرًا مفصلًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى المحافظ خلال عشرة أيام من بدء عملها.

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي المحافظة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان إدارة الموارد العامة بالشكل الأمثل، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين، ويضمن عدم التلاعب أو الإنحراف الوظيفي داخل أي مؤسسة من المؤسسات بالمحافظة.

