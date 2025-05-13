شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الليبية توجه برفع درجة الاستعدادات القصوى فى مستشفيات طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية جميع المستشفيات والمراكز الطبية والأجهزة المعنية، بالعاصمة طرابلس ومايجاورها؛ برفع درجة الاستعداد وضمان الجاهزية القصوى للتعامل مع أي حالات طارئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الموصى بها، والتواصل المباشر عند الحاجة، سواء من قبل المستشفيات أو المواطنين.

ونشرت الوزارة أرقام للتواصل على مدار الساعة ومنها مركز طب الطوارئ والدعم على رقم 1412 ، وغرفة عمليات الطب الميداني

0916288000 .. غرفة العمليات المركزية 0921910191

أكدت وسائل إعلام محلية ليبية مقتل ما يعرف برئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبدالغني الككلي المعروف بـ"غنيوة" بمقر اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء اليوم الإثنين.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية البيبية منتهية الولاية جميع المواطنين في مناطق طرابلس إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج، وذلك حفاظاً على سلامتهم، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة مع تحشيدات تقوم بها تشكيلات مسلحة في هذه الاثناء، ويلتزم المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الصمت التام في ضوء التطورات المتسارعة في طرابلس.



وفي وقت سابق، حثت البعثة الأممية وسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على التهدئة في ظل تقارير تفيد بتصاعد التوترات في طرابلس، وتقارير بشأن الحشد العسكري وتصاعد التوترات في طرابلس والمنطقة الغربية عموما.



كشف الإعلام الليبي عن ‏بدء إخلاء مطار ⁧‫معيتيقة‬⁩ ونقل الطائرات إلى مطار ⁧‫مصراتة‬⁩ احترازيا، مع تصاعد التوترات الأمنية في ⁧‫طرابلس‬⁩.