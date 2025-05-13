شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

الرئيس السيسي يطمئن على الحالة الصحية للروائي الكبير صنع الله إبراهيم

تسليم المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر للصليب الأحمر

السيدة انتصار السيسى: يشرفنى تولى الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصرى

وزير الزراعة يكلف "الأقنص" رئيسا لهيئة الخدمات البيطرية

الطقس غدا.. أجواء حارة نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة

مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء

الرئيس السيسى يجتمع بأسامة ربيع ويطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس

نائب رئيس الوزراء: تنفيذ 1255 مشروعا صحيا بتكلفة 215 مليار جنيه آخر 9 سنوات

فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) 2025/ 2026

الصحة العالمية: الناس في غزة يعانون الجوع والموت مع استمرار حصار المساعدات

تعيين المستشارة أمل عمار ضمن المجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى

مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية على خطوط السكة الحديد 2025

محافظة الجيزة تحقق المركز الأول على مستوى الوجه القبلى في خفض معدل الإنجاب

وزارة الصحة تطلق الخطة العاجلة للسكان والبرنامج القومي للوقاية من التقزم

هيئة الدواء: سحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من الأسواق

محافظ القاهرة: حملات رفع الإشغالات تستهدف إعادة الانضباط للشارع.. فيديو

وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يطلقان مؤتمر "الابتكار من أجل مستقبل أخضر"