شكرا لقرائتكم خبر عن قانونها الإنسانية.. كيف تساعد الكنيسة الأسقفية اللاجئين؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وأفريقيا جزءا من اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية فى العالم، ويبلغ أتباع هذه الطائفة 85 مليوناً منتشرين فى 164 دولة، ويتبع إقليم مصر الدول الآتية: ليبيا- تونس – الجزائر – إثيوبيا – موريتانيا – تشاد - الصومال – أريتريا – جيبوتى. وتهتم الكنيسة الأسقفية بالجانب التنموى إلى جانب الخدمة الدينية فى الكثير من الأنشطة والمجالات.

ويقدم مكتب خدمة اللاجئين خدماته للمهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء اللذين يعيشون فى مصر والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث ويجدوا مخاوف من العودة بسبب الاضطهاد أو فقدان الحقوق.

وتسعى الكنيسة لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسى والمساعدة فى بناء الاكتفاء الذاتى واحترام الذات فى إطار تحضيرهم للعودة إلى الوطن أو إعادة التوطين أو الاندماج فى المجتمع المصرى، وتوضح أن برامجها مصممة لتلبية احتياجات اللاجئين، مع سعيها بأن تكون هذه الاحتياجات يتم تقديمها بشكل جيد وهى سريعة الاستجابة ومصممة بناًء على التفاعل المتبادل مع الأشخاص الذين نخدمهم.