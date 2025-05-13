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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 13 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:24  ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء  9:08


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:48 م
موعد صلاة العشاء 9:17 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:18
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد  صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:06  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:19
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة  العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:24 م
وقت صلاة العشاء 8:49 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:36  ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 09: 4
موعد صلاة المغرب 7:23 م
موعد صلاة العشاء 8:44


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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