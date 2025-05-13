شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الثلاثاء، 13 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:08

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:48 م

موعد صلاة العشاء 9:17 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:18

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:06 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:19

وقت صلاة الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:24 م

وقت صلاة العشاء 8:49 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:36 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 09: 4

موعد صلاة المغرب 7:23 م

موعد صلاة العشاء 8:44



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز