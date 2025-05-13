شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيدة انتصار السيسي بتوليها الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بخالص التهنئة إلى السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، بمناسبة توليتها الرئاسة الشرفية لجمعية الهلال الأحمر المصري، ذلك الصرح الوطني الرائد في العمل الإنساني.

وتؤكد الهيئة القبطية الإنجيلية، التي تمتد مسيرتها التنموية والاجتماعية لأكثر من خمسة وسبعين عامًا، أن هذا التكليف يعكس إيمان الدولة المصرية، بقيادتها السياسية، بأهمية الدور المجتمعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويعبر عن تقدير رفيع للدور الذي تقوم به المرأة المصرية في قيادة مسارات العطاء والعمل العام.

وتضيف: "نثمّن هذه الخطوة النبيلة، ونعرب عن بالغ تقديرنا للدور الذي ستضطلع به السيدة الفاضلة انتصار السيسي في تعزيز ثقافة التطوع والاستجابة الإنسانية، وإلهام مؤسسات المجتمع المدني نحو مزيد من العطاء والمشاركة المجتمعية الفاعلة. مع أصدق الأمنيات بمزيد من التوفيق والسداد في أداء هذه الرسالة السامية".