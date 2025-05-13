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البابا تواضروس الثانى يستقبل أربعة من الآباء الأساقفة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، أربعة من الآباء الأساقفة، وذلك في أولى لقاءات قداسته لمتابعة العمل الرعوي في الإيبارشيات، عقب عودته من رحلته الأخيرة لإيبارشية وسط أوروبا.

تابع قداسة البابا معهم بعض الملفات الخاصة بالخدمة في الإيبارشيات التي يرعونها. كما حرص الآباء الأساقفة على تهنئة قداسته بعودته من الزيارة الرعوية لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دول بولندا ورومانيا وصربيا والتشيك.

والآباء الأساقفة الذين استقبلهم قداسة البابا مساء اليوم، على الترتيب، هم أصحاب النيافة:
الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، بمحافظة سوهاج.

الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا.

الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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