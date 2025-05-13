شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار عسكري غرب ليبيا عقب مقتل قائد ميليشا مسلحة في طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام محلية ليبية مقتل ما يعرف برئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبدالغني الككلي المعروف بـ"غنيوة" بمقر اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء اليوم الإثنين.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية البيبية منتهية الولاية جميع المواطنين في مناطق طرابلس إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج، وذلك حفاظاً على سلامتهم، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة مع تحشيدات تقوم بها تشكيلات مسلحة في هذه الاثناء، ويلتزم المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الصمت التام في ضوء التطورات المتسارعة في طرابلس.

وفي وقت سابق، حثت البعثة الأممية وسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على التهدئة في ظل تقارير تفيد بتصاعد التوترات في طرابلس، وتقارير بشأن الحشد العسكري وتصاعد التوترات في طرابلس والمنطقة الغربية عموما.



كشف الإعلام الليبي عن ‏بدء إخلاء مطار ⁧‫معيتيقة‬⁩ ونقل الطائرات إلى مطار ⁧‫مصراتة‬⁩ احترازيا، مع تصاعد التوترات الأمنية في ⁧‫طرابلس‬⁩.



