شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية لـ"الخليج 365": مصر شريك استراتيجي وعنصر توازن وسط معادلة معقدة والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ، إن الولايات المتحدة تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه في ملفات الأمن الإقليمي، وجهود الوساطة، واستقرار الشرق الأوسط، و الدور المصري في التهدئة بغزة حاسم، وتُثمّنه الإدارة الأمريكية باعتباره عنصر توازن في معادلة معقدة، حيث أن القاهرة تحتفظ بقنوات فعالة مع مختلف الأطراف، وتضطلع بدور مباشر في مفاوضات وقف إطلاق النار، كما تلعب مصر دورًا مهمًا في تأمين إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان ألا يُستغل القطاع مرة أخرى كنقطة انطلاق لتهديد إسرائيل أو المنطقة.

وأوضح المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن اشنطن حريصة على تعزيز التنسيق مع مصر ليس فقط في غزة، بل أيضًا في ملفات أخرى مثل ليبيا، والسودان، والبحر الأحمر.

كما قال، إن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر يُعد تطورًا إنسانيًا بالغ الأهمية، ويُجسد نجاح الوساطة الإقليمية المدعومة من الولايات المتحدة، والرئيس دونالد ترامب عبّر عن شكره العميق لجميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا التقدم، وعلى رأسها مصر وقطر.

وأوضح المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعتبر الإفراج عن الرهائن أولوية قصوى، وتعمل بلا توقف لضمان الإفراج عن كل من لا يزالون محتجزين، واستعادة جثامين الأمريكيين الذين فُقدوا خلال النزاع.

وفي الوقت ذاته، أشار إلى أنه تؤكد واشنطن أن هذه الخطوة يجب أن تُشكّل مدخلًا لوقف شامل لإطلاق النار، وتوسيع الجهود الإنسانية، وتهيئة بيئة قابلة للتعافي السياسي والاجتماعي في غزة، و مصر تُؤدي دورًا لا غنى عنه في هذا المسار، وتُعد شريكًا موثوقًا في كل ما يتعلق بالوساطة والدفع نحو التهدئة.