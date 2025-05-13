شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطمئن على الحالة الصحية للروائي الكبير صنع الله إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الحالة الصحية للروائي الكبير صنع الله إبراهيم وتابع ما اتخذته وزراة الصحة والسكان من إجراءات ورعاية طبية شاملة منذ بداية حدوث الإصابة، كما وجه باستمرار المتابعة وتقديم كافة أوجه الرعاية الخاصة للروائي الكبير وصولاً إلى استقرار حالته الصحية.

وتعرض الروائي صنع الله إبراهيم في الأول من شهر مايو للسقوط بمنزله ما أحدث إصابة نتج عنها كسر في عنق عظمة الفخد الأيمن، وقد تم تشخيص الحالة والتعامل معها فور وصولها مستشفى معهد ناصر من قبل مجموعة من الاستشاريين وتم إجراء التدخل الجراحي اللازم وخروج الروائي صنع الله إبرهيم من العمليات بحالة صحية مستقرة.