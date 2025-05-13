شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال ينفذ ضربة جوية ضد مواقع لتنظيم داعش الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الحكومة الفيدرالية الصومالية بالتعاون مع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، ضربة جوية داخل الصومال، بهدف تدمير مجموعة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.



ووقع الهجوم - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /الإثنين/- على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب شرق مدينة "بوصاصو" في محافظة بري بولاية بونتلاند.



وتركز العملية التي لا تزال مستمرة على جمع المعلومات عن خسائر العدو، واستكمال هدف المهمة وهو دعم عملية القضاء على عناصر داعش التي تنفذها قوات درويش بونتلاند.



وأشادت الحكومة الفيدرالية الصومالية بتعاونها الوثيق مع الشركاء الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة، لضمان السلام والاستقرار ومكافحة الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار الصومال والمنطقة.