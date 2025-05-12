شكرا لقرائتكم خبر عن المديرة الإقليمية للصحة العالمية تزور المغرب وتؤكد على الوقاية من الأوبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي أول زيارة رسمية للمغرب، في الفترة من 5 إلى 7 مايو 2025. وتمثل الزيارة خطوة كبيرة في تعزيز التعاون بين منظمة الصحة العالمية وحكومة المغرب.

ورَكَّزَ اجتماع الدكتورة حنان مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي على تعزيز التعاون في إطار استراتيجية التعاون القُطري 2023-2027.

وأعربت الدكتورة حنان عن دعم المنظمة لإصلاحات النظام الصحي في المغرب وطموحاته لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، وأشادت برؤية المغرب الرامية إلى تعزيز الصحة والسيادة في مجال الأدوية في البلد والإقليم.

واعترافًا بدور المغرب الاستراتيجي بوصفها جسرًا يمتد بين المنظمة وبلدان الإقليم، أكَّدت الدكتورة حنان على الحاجة إلى زيادة التعاون لإطلاق مبادرات جديدة. وأبرز الطرفان أهمية تعزيز الشراكة بين المغرب والمنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة في الصحة العامة، وتطوير النُظُم الصحية الإقليمية، والالتزام بالمبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن الوقاية من الأوبئة والأمن الدوائي.

وتعزيزًا للمبادرة الرئيسية التي أطلقتها المديرة الإقليمية بشأن توسيع نطاق الإتاحة المُنصِفة للمنتجات الطبية العالية الجودة، التقت الدكتورة حنان السيد يونس هلالي، مدير مختبر ماريبو لتصنيع اللقاحات. وأشادت الدكتورة حنان بخطط المغرب لإنتاج اللقاحات محليًا لتحقيق السيادة في مجال الأدوية.

والتقت المديرة الإقليمية أيضًا مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية سمير أحيد وفريقه، وزارت المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية لمعرفة المزيد عن خططهم للتصنيع المحلي للأدوية.

وستواصل منظمة الصحة العالمية دعمها في الوقت الذي يبني فيه المغرب جهازه التنظيمي ويضع سياسة دوائية وطنية للنهوض بإتاحة أدوية مأمونة وعالية الجودة وحماية الصحة العامة.

وقد أتاحت زيارة لميناء طنجة المتوسط الفرصة للدعوة إلى تعزيز إمكانات المرفق لدعم إتاحة الأدوية والمعدات الطبية على الصعيد الإقليمي، والاعتراف بالوحدة الوطنية لمراقبة الصحة على الحدود بوصفها مركزًا متعاونًا. فهي تُشكِّل نظامًا إيكولوجيًا لا يقتصر دوره على تعزيز الأمن الصحي للمغرب فحسب، بل ينطوي على إمكانات كبيرة لخدمة إقليم شرق المتوسط الأوسع نطاقًا بتوفير اللقاحات والأدوية والمنتجات الطبية الأخرى المنقذة للحياة بمستوى عالٍ من الجودة.

وخلال زيارة للموقع الخافر لمقاومة مضادات الميكروبات في مستشفى الشيخ زايد في الرباط، بالمغرب، التقت الدكتورة حنان الدكتور عادل أبابو مدير المستشفى وفريقه المتخصص الذي قدَّمَ عرضًا عن عمله في ترصُّد مقاومة مضادات الميكروبات. وأشادت الدكتورة حنان بتعزيز فريق العمل لنهج الصحة الواحدة من خلال إجراءات جماعية مع وزارتي الزراعة والبيئة.

وفي مركز جوادي الحضري للرعاية الصحية الأولية، التقت الدكتورة حنان الدكتور عبد المولى بولعميزات، المدير الجهوي للصحة في الدار البيضاء، وفريق متخصص من العاملين الصحيين الذين يقدمون خدمات الرعاية الأساسية للمجتمع المحلي، ومنها خدمات التمنيع، والرعاية الصحية للأمهات والأطفال، ودعم الحالات المزمنة. وقد أتاحت زيارة المعهد العالي للمهن التمريضية والتقنيات الصحية الفرصة لرؤية تعاون منظمة الصحة العالمية مع الشركاء المحليين لدعم المبادرة الرئيسية التي تهدف إلى بناء قوى عاملة صحية قادرة على الصمود وملائمة للغرض المتوخى منها ومستدامة في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.

وزارت الدكتورة حنان مركز «Les Orangers» للأمومة، وهو مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية والتدريب والبحوث. ويقدم المركز خدمات صحة الأمهات والمواليد وتنظيم الأسرة، ويقدم التدريب لأفراد القوى العاملة الصحية من المغرب وبلدان أفريقية أخرى.

وبحثت الدكتورة حنان في اجتماعاتها مع الدكتور سالم المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ومع فريق الأمم المتحدة القُطري، الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين مختلف المنظمات للنهوض بالصحة في جميع السياسات وتعميق التعاون بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والصحة النفسية والرفاه الاجتماعي، والتعليم والشباب، والمشاركة المجتمعية.

وقد أتاحت الزيارة واللقاءات التي استمرت 3 أيام مع كبار المسؤولين المغاربة والشركاء المحليين فرصةً لمختلف الأطراف لإعادة تأكيد التزامها المشترك بالنهوض بأهداف الصحة وتعزيز قيادة المغرب في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط وأفريقيا وخارجها.

