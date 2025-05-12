شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تجهيز فصول بأحدث أنظمة "برايل الإلكتروني" لتعليم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، منتدى " رؤية 2025" والذى أقامته مؤسسة ساعد تحت عنوان "تمكين الحياة.. وكسر الحواجز" بمناسبة مرور 75 عامًا على تولى د. طه حسين وزارة المعارف، وتدشين عدد من مشروعات تطوير المدارس المخصصة لذوى الإعاقة البصرية تكنولوجيًا.

شهد الحفل الذى أقيم برعاية وزارتى التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، ومحافظة القاهرة وعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة، د. مصطفى مجدى نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، وخليل محمد خليل نائبا عن وزيرة التضامن الاجتماعى، وأكمل نجاتى رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة المصرية أولت عناية كبيرة لذوى الهمم ترجمة لإيمان القيادة السياسية بما لديهم من قدرات تمكنهم من المشاركة بفاعلية، جنبًا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع،

وأكد محافظ القاهرة أن حدث اليوم يجسد إيماننا جميعًا بأن ذوى الإعاقة البصرية هم جزء أصيل من نسيجنا المجتمعى، ويمتلكون طاقات هائلة تنتظر من يطلقها، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة حرصت على أن تكون فى طليعة هذا الحراك التنموى، حيث تم عمل شراكة استراتيجية مع مؤسسة "ساعد" لتحقيق نقلة نوعية فى حياة المكفوفين، وكان مشروع "سطور من نور" لتطوير مدرسة النور للمكفوفين نموذجًا حياً لهذا التعاون المثمر، حيث تم تجهيز الفصول بأحدث أنظمة " برايل الإلكترونى "، وتطوير البنية التحتية لتصبح بيئة تعليمية شاملة، كما تم تدريب الكوادر التعليمية على أفضل الممارسات العالمية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أننا فى محافظة القاهرة نعتبر تمكين ذوى الإعاقة واجبًا وطنيًا وليس مجرد عمل خيرى، مؤكدًا أننا سنستهدف توسيع المشروع ليشمل جميع مراكز ذوى الإعاقة بالمحافظة، بالإضافة الى التأكد من أن القاهرة ستكون بلا حواجز لتسهيل تنقل ذوى الإعاقة، مضيفًا أن محافظة القاهرة ستظل شريكًا فاعلًا فى كل خطوة نحو تحقيق الشمولية والعدالة الاجتماعية.