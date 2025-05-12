شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المستشارة أمل عمار ضمن المجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

- رئيسة المجلس القومي للمرأة: فخوره بالانضمام لكيان عريق يجسد أسمي معانى الإنسانية والعمل التطوعي

صدر قرار بتعيين المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومى للمرأة، ضمن قائمة الأعضاء المهتمين بالمجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى، وبذلك يصبح المجلس القومي للمرأة، ولأول مرة أحد المنضمين للمجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى .

وأعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن فخرها وسعادتها بهذا الاختيار وانضمامها ممثلاً عن المجلس القومي للمرأة، لهذا الكيان العريق الذى يجسد أسمى معانى الإنسانية والعمل التطوعي في المجتمع المصري لما له من دور أصيل في ترسيخ مبدأ العمل الإنساني والرحمة والتضامن وقيم حب الآخر والعطاء .

وأكدت أن الانضمام للهلال الأحمر المصري مصدر للفخر وشرف وتقدير، خاصة وأن هذا الكيان يلعب دور مهم في ترسيخ قيم العمل التطوعي والتضحية من أجل رفعة هذا الوطن، لافته إلى أن المتطوعات من الفتيات والنساء يشاركن بشكل لافت فى الأنشطة التطوعية فى مصر مما يعكس الدور الهام الذى تلعبه المرأة المصرية وحبها لهذا الوطن ورغبتها في بذل الكثير والكثير من أجله.

وبهذه المناسبه توجه المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضاءه ونائبته بخالص التهنئة إلى المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لتعيينها ضمن قائمة الأعضاء المهتمين للمجلس الأعلى للهلال الأحمر، مشيدين بهذا التعيين، متمنيين لها مزيد من النجاح والتوفيق .

وكان الهلال الأحمر المصري أعلن اختيار السيدة انتصار السيسي رئيسًا شرفيًا للهلال الأحمر المصري.

وقالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن الهلال الأحمر المصري يجسد أسمى معاني الإنسانية والعمل التطوعي.

وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"يشرفني أن أتولى رئاسته الشرفية، واضعةً نصب عيني هدفاً واحداً: أن نصل لأكبر عدد من المستفيدين، وأن نرتقي بخدماتنا لتليق باسم مصر. أثق أن كل عضو في هذا المجلس سيكون إضافة حقيقية في مسيرتنا نحو توسيع أثر العمل الإنساني، وبناء مجتمع أكثر رحمة وتضامن .