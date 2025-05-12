شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة يتوجه بالتقدير للسيدة انتصار السيسي لتوليها الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

- المستشارة أمل عمار: دعم السيدة انتصار السيسي المتواصل لهذا الدور الإنساني المتميز يعزز قيم التراحم والتضامن

- رئيسة القومي للمرأة: الهلال الأحمر المصري هو منارة الانسانية يظلل بإنسانيته الجميع

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، ونائبته بخالص التقدير والامتنان إلى السيدة الفاضلة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، لتوليها الرئاسة الشرفية لجمعية الهلال الأحمر المصري، هذا الكيان العريق الذى يجسد أسمى معانى العطاء والعمل الإنسانى "هلال الإنسانية".

وأكدت المستشارة أمل عمار أن دعم السيدة الفاضلة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، المتواصل لهذا الدور الإنسانى المتميز، يعزز قيم التراحم والتضامن، ويرسخ ثقافة العمل التطوعى والخيرى فى قلب مجتمعنا المصرى الأصيل.

وأضافت رئيسة المجلس: على مدار أكثر من قرن من العطاء والتضحيات يواصل الهلال الأحمر المصرى دوره كرمز للإنسانية، لبناء مستقبل يعكس قيم الإنسانية ويحتضن الجميع، مؤكدة أن الهلال الاحمر المصرى منارة الانسانية يظلل بإنسانيته الجميع.

وكان الهلال الأحمر المصرى أعلن اختيار السيدة انتصار السيسى رئيسًا شرفيًا. وقالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن الهلال الأحمر المصرى يجسد أسمى معانى الإنسانية والعمل التطوعى. وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"يشرفنى أن أتولى رئاسته الشرفية، واضعةً نصب عينى هدفاً واحداً: أن نصل لأكبر عدد من المستفيدين، وأن نرتقى بخدماتنا لتليق باسم مصر. أثق أن كل عضو فى هذا المجلس سيكون إضافة حقيقية فى مسيرتنا نحو توسيع أثر العمل الإنسانى، وبناء مجتمع أكثر رحمة وتضامن.