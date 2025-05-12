شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية على خطوط السكة الحديد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تشغيل قطارات إضافية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وأصدرت الهيئة بعض التعليمات الخاصة بذلك للعمل بها بداية من الشهر القادم.

وشملت التعليمات تشغيل قطارات إضافية مكيفة ، بياناتها كالتالى:

تشغيل قطاري التالجو ٢٠٤١/٢٠٤٠ بين القاهرة أسوان وبالعكس

إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٦/١ يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم ٢٠٤٠ من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ٢٠٢٥/٦/١٥ فقط يقوم من القاهرة الساعة ٢٠:٢٠ يصل أسوان الساعة ٨:١٠

إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٦/٢ يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم ٢٠٤١ من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٥/٦/١٦ فقط يقوم من أسوان الساعة ١٦:٥٠ يصل القاهرة الساعة ٠٤:٥٠

كما سيتم تشغيل قطاري ١٩٤٦/ ١٩٤٧ ثانية فاخرة بين القاهرة / أسوان وبالعكس:

إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٦/١ يتم تشغيل قطار قطار خاص ثانية فاخرة رقم ١٩٤٦ من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ٢٠٢٥/٦/١٥ فقط، يقوم من القاهرة الساعة ٢١:٥٠ يصل أسوان أسوان الساعة ١٠:٠٥ بالتركيب " الجرار + عربة قوي + 1 عربات ثانية فاخرة أرقام ١، ٢، ٤،٣ + عربة ثانية مكيفة اسباني مطور بوفيه رقم 5 + 1 عربات ثانية فاخرة" ارقام (۹۰۸،۷۰۹) بإجمالي عدد ۱۰ عربات .

إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٦/٢ يتم يتم تشغيل قطار خاص ثانية فاخرة رقم ١٩٤٧ من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٦/١٦، يقوم من أسوان الساعة ٢٢:٣٠ يصل القاهرة الساعة ١١:١٥ ، بالتركيب الوارد به قطار ١٩٤٦ أسوان أعلاه

تشغيل قطاري ١٩٤٢ / ١٩٤٣ فرنساوى مطور بين القاهرة / الاقصر وبالعكس .

- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٦/١ يتم تشغيل قطار خاص مكيف فرنساوى مطور رقم ١٩٤٢ من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم ٢٠٢٥/٦/١٥ فقط، يقوم من القاهرة الساعة ٢٢:٣٠ يصل الأقصر الساعة ٠٨:٥٥ .

- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٦/٢ يتم تشغيل قطار خاص مكيف فرنساوى مطور رقم ١٩٤٣ من الأقصر إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٦/١٦ فقط يقوم من الاقصر الساعة ٢٣:١٠ يصل القاهرة الساعة ٠٩:١٥ .

- تشغيل قطاري ۱۹۳۹/۱۹۳۸ ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان وبالعكس .

- إعتباراً من ليلة ٢/١ يونيو ٢٠٢٥ يتم تشغيل قطار خاص ثالثة مكيفة رقم ۱۹۳۸ من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة ١٦/١٥ يونيو ٢٠٢٥ فقط يقوم من القاهرة الساعة ٠٠:٣٥ يصل أسوان الساعة ١٢:٣٠ وبالتركيب الآتي: الجرار + عربة قوى + ۸ عربات ثالثة مكيفة) بإجمالي عدد 9 عربات .

- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٦/٢ يتم تشغيل قطار خاص ثالثة مكيفة رقم ۱۹۳۹ من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٦/١٦ فقط يقوم من أسوان الساعة ۲۱:۳۰ يصل القاهرة الساعة 10:25 ، بالتركيب الوارد به قطار ۱۹۳۸ أسوان أعلاه

- تشغيل قطاري ۱۹٣٦/ ۱۹۳۷ vip بين الإسكندرية / أسوان وبالعكس:

يتم تشغيل قطار خاص vip رقم 1936 من الإسكندرية إلى أسوان يوم ٢٠٢٥/٦/٣ فقط يقوم من الإسكندرية الساعة ١٤:١٠ يصل أسوان الساعة ٠٥:١٥ وبالتركيب الاتي: الجرار + عربة قوى + ٤ عربات أولى مكيفة vip أرقام ۱ ، ۲ ، ۳ ، ٤ + عربة ثانية مكيفة بوفيه vip رقم ٥ + ٧ عربات ثانية مكيفة vip أرقام ۱ ، ۷، ۸، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ + قوی) بإجمالي عدد ١٤ عربة .

- يتم تشغيل قطار خاص vip رقم ۱۹۳۷ من أسوان إلى الإسكندرية يوم ۲۰۲٥/٦/١٢ فقط يقوم من أسوان الساعة ٢١:٤٥ يصل الاسكندرية الساعة ١٣:٣٥ ، وبالتركيب الوارد به قطار ١٩٣٦ أسوان أعلاه .

ملحوظة: يتم تشغيل فوارغ قطاري ۱۹٣۷/۱۹٣٦ بين القاهرة والإسكندرية بمخاصيص للركاب وتطرح للجمهور في رحلتي الذهاب والعودة.

تشغيل قطارات ٢٢٥٣/٢٢٥٢ للإتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب عدد (۹) عربات ثالثة تهوية ديناميكية)، يقوم قطار ٢٢٥٢ من القاهرة الساعة ١٧:٠٠ يوم ٢٠٢٥/٦/٤ فقط يصل أسوان الساعة ٠٥:٥٥ ، ويخصص بالكامل للاتحاد النوعي من القاهرة ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان الرحلة العودة بقطار ٢٢٥٣ يقوم من أسوان الساعة ۱۸:۲۰ يوم ٢٠٢٥/٦/١٣ فقط إلى القاهرة يصلها الساعة ٠٧:٣٥.

- تشغيل قطارات ٢٢٥٥/٢٢٥٤ للإتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب (۹) عربات ثالثة تموية ديناميكية) يقوم قطار ٢٢٥٤ من القاهرة الساعة ١٨:١٠ يوم ٢٠٢٥/٦/٤ فقط يصل أسوان الساعة ٠٧:٢٥، ويخصص بالكامل للاتحاد النوعي من القاهرة ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان الرحلة العودة بقطار ٢٢٥٥ يقوم من أسوان الساعة ١٧:٤٠ يوم ۲۰۲٥/٦/١٣ فقط إلى القاهرة بصلها الساعة ٠٧:٢٥ .

- تشغيل قطارات ٢٢٤٥/٢٢٤٤، ٢٢٤٧/٢٢٤٦ للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب (۹) عربات ثالثة تهوية ديناميكية)،

- يقوم قطار ٢٢٤٤ من القاهرة الساعة ١٨:٣٥ يوم ٢٠٢٥/٦/٤ فقط لأسوان يصلها الساعة ٠٧:٠٠ ويخصص بالكامل للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار ٢٢٤٥ يقوم من أسوان الساعة ١٨:٢٠ يوم ۲۰۲٥/٦/١٤ فقط إلى القاهرة يصلها الساعة ٠٧:٢٥.

- يقوم قطار ٢٢٤٦ من القاهرة الساعة ١٩:٣٥ يوم ٢٠٢٥/٦/٤ فقط يصل أسوان الساعة ٠٨:٣٥ ويخصص بالكامل للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة ولا يصرف علية تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان الرحلة العودة بقطار ٢٢٤٧ يقوم من أسوان الساعة ١٧:٤٠ يوم ٢٠٢٥/٦/١٤ فقط إلى القاهرة يصلها الساعة ٠٧:١٥.

- تشغيل قطاري ٢٢٥١/٢٢٥٠ لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس بتركيب (۹) عربات ثالثة تهوية ديناميكية ..

- يقوم قطار ٢٢٥٠ من الإسكندرية الساعة ١٥:٢٠ يوم ٢٠٢٥/٦/٤ فقط يصل أسوان الساعة ٠٧:٤٥ ويخصص بالكامل لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار ٢٢٥١ من أسوان الساعة ١٤:١٥ يوم ٢٠٢٥/٦/١٣ فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة ٠٧:٠٥.

ملحوظة: يتم قيام فوارغ قطاري ۲۲۵۱/۲۲۵۰ من القاهرة والإسكندرية بمخاصيص للركاب وتطرح للجمهور في رحلتي الذهاب والعودة

- تشغيل قطاري ٢٢٤٩/٢٢٤٨ للأندية النوبية بالإسكندرية من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس بتركيب (۹) عربات ثالثة تهوية ديناميكية )

- يقوم قطار ٢٢٤٨ من الإسكندرية الساعة ١٧:٤٠ يوم ٢٠٢٥/٦/٤ يصل أسوان الساعة ۱۰.۳٠ ، ويخصص بالكامل للأندية النوبية بالإسكندرية ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان الرحلة العودة ٢٢٤٩ يقوم من أسوان الساعة ٢١:٥٠ يوم ٢٠٢٥/٦/١٣ إلى الإسكندرية يصلها الساعة ١٤:٠٥.