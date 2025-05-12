شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاعتماد يتفقد مستشفى العريش العام ووحدة الرعاية بالسكاسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمدينتي العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، للوقوف على مدى جاهزيتها للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير "GAHAR"، تمهيدا للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

بدأت الجولة بزيارة مستشفى العريش العام، حيث تفقد الأقسام بالمستشفى، وإلتقى بقيادات المستشفى والفرق الطبية والتمريضية، مؤكدا على حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة من خدمات الدعم الفني والتدريب لسرعة التأهيل والدخول ضمن المنظومة الجديدة.

وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بمستوى الأداء الحالي لمستشفى العريش العام، والتي تتحمل العبء الأكبر في تقديم مختلف الخدمات الصحية، مؤكدا على أهمية الإسراع في خطوات تأهيلها وتطويرها، للحصول على الاعتماد، بما يضمن تقديم خدمات طبية تليق بأهالي محافظة شمال سيناء وتلبي احتياجاتهم الصحية المتزايدة.

وخلال جولته بمستشفى العريش العام، حرص د.أحمد طه، على زيارة الحالات المصابة من الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، والاطمئنان على حالتهم الصحية، مؤكدا على أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تدعم استمرار تقديم الخدمات الصحية الإنسانية بشكل آمن وفعال، بما يليق بدور مصر الريادي، ويعزز من تكامل الجهود في هذه الأوقات الصعبة.

كما تفقد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وحدة الرعاية الأساسية بقرية السكاسكة التابعة لمدينة العريش ، والتي تعد نموذجا للوحدات الصحية الجاري إنشاؤها وفقا لأحدث المعايير، ضمن خطة التوسع في تقديم خدمات الرعاية الأولية، وفي ضوء جهود الدولة لإعادة تشكيل خريطة الخدمات الصحية، وتوفير خدمات وقائية وعلاجية متكاملة لأهالي شمال سيناء.

وخلال زيارته لمنفذ الهلال الأحمر المصري بالعريش، ثمن د.أحمد طه، الدور المحوري الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في دعم المنظومة الصحية والجهود الإنسانية بمحافظة شمال سيناء، مؤكدا على حرص هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات التي تسعى إلى توفير خدمات صحية وإنسانية آمنة ومستدامة تلبي الاحتياجات المتزايدة التي تفرضها الظروف خلال الفترة الراهنة.

كما أشاد أحمد طه، بمستوى البنية التحتية والكوادر الطبية والتمريضية الموجودة بمستشفى بئر العبد النموذجي ، والتي تمثل نموذجا واعدا لمستشفيات شمال سيناء، مشيرا إلى ان مستشفى بئر العبد النموذجي يعد من المنشآت الصحية ذات الأولوية للحصول على الاعتماد، لما يقدمه من خدمات حيوية لسكان بئر العبد والمناطق المجاورة.

وفي ذات السياق، قام د. أحمد طه بزيارة وحدة طب أسرة بئر العبد، حيث استعرض سير العمل والتجهيزات الطبية المتوفرة، مشيدا بتكامل خدمات الرعاية الأولية المقدمة بالوحدة، مؤكدا أهمية التوسع في إنشاء وحدات الرعاية الأساسية يسهم في تحقيق العدالة الصحية ووصول الخدمات لجميع المواطنين في ربوع شمال سيناء

وفي ضوء دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة بالمجتمع، حرص د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، على عقد حوار مجتمعي بمدينتي العريش وبئر العبد، بحضور القيادات التنفيذية وعدد من الأهالي ومشايخ وعواقل القبائل العربية والمصرية بشمال سيناء، في لقاء يعكس حرص الهيئة على تعزيز الشراكة المجتمعية كأحد ركائز نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، واستمع خلال اللقاء إلى متطلباتهم واحتياجاتهم في القطاع الصحي، مؤكدا أن التكامل مع المجتمع المدني يعد عنصر أساسي في تحقيق أهداف المنظومة، وتوفير رعاية صحية شاملة تلبي تطلعات المواطنين.

وأكد د.أحمد طه، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمثل ركيزة أساسية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتعمل على وضع معايير اعتماد وطنية تتماشى مع المعايير الدولية، وتقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية، إلى جانب الرقابة المستمرة لضمان جودة الخدمات وسلامة المرضى، مشيرا إلى الدعم المتواصل من الدولة لسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء ، إلى جانب حرص جميع الجهات المعنية على تحقيق التكامل بينهم حتى يشعر كل مواطن في شمال سيناء بأنه يحصل على الرعاية الصحية التي يستحقها.

رافق رئيس الهيئة بالزيارة: د.سيد العقدة، د.ولاء عبداللطيف، د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس الإدارة، د. محمد السايس، مدير عام الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية، د.رحاب الفخراني، مدير عام التعاون الدولي، د.الشيماء عبد الفتاح، مدير عام إدارة التدريب للغير، د.محمد الطحاوي، مدير مكتب المتابعة والاتصال السياسي، د.لمياء بركات، مدير المركز الإعلامي، د.نانيس الجندي، عضو إدارة تنمية الأعمال، د.أحمد عاصم، عضو إدارة التدريب، إلى جانب د.هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمة الطبية بهيئة التأمين الصحي الشامل.